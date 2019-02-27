Suriye’de İŞİD’den geriye ne kaldı?

Suriye’nin güneydoğusunda Irak sınırında bulunan Bagoz kasabasının nüfusu savaş öncesi 10 binden biraz fazlaydı. Suriye’deki çatışma yılları boyunca Bagoz, diğer ülkelerden Suriye’ye giden teröristler için önemli bir geçiş noktası görevi gördü. Ocak ayında DSG birlikleri, teröristleri kasabadan Kuzey’e sürdü. Ancak İŞİD, intihar bombacıları yardımıyla karşı atağa geçti ve Bagoz’un önemli bir bölümünü tekrar ele geçirdi. Şubat ayının ortalarında kasaba Kürt silahlı birlikleri tarafından kuşatıldı. DSG, şimdilik sivillerin tahliyesiyle sınırlı kalarak savaşçılarını kasabaya sokmakta acele etmiyor. Şu anda Bagoz’da yarısı radikal ve son ana kadar savaşmaya hazır teröristlerden oluşan yaklaşık iki bin kişi bulunuyor.

'HALİFELİĞİN SON KALESİ' TERK EDİLMİŞ MÜLTECİ KAMPINI ANDIRIYOR

Ancak, sadece ideolojiyle cepheyi korumak pek mümkün görünmüyor. Sözde halifeliğin son kalesinden pek çok fotoğraf internette dolaşıyor. Düzensiz kazılmış sığınaklar, açık alanda sağda solda bırakılmış çadırlar, silahlar ve mühimmat. ‘İslam halifeliği’nin son kalesi, terkedilmiş mülteci kampını arındırıyor. Teröristlerin internetteki konuşmalarına göre, Fırat nehri kıyılarının Kürt keskin nişancılarının hedefinde olmasından dolayı, sadece yiyecek ve mühimmat değil, aynı zamanda içme suyu sıkıntısı da çekiyorlar.

ABD HAVA SALDIRISINDA EN AZ 70 SİVİL ÖLDÜ

© AP Photo / Vadim Ghirda ABD öncülüğündeki koalisyondan Deyr ez Zor'a hava saldırısı: 9’u çocuk 20 sivil öldü

ABD öncülüğündeki ulusalararası koalisyonun hava saldırıları da teröristlerin hayatını zorlaştırıyor. Geçen pazar günü İŞİD mevzilerine bir dizi hava bombardımanı düzenlendi. Hedefleri ıskalamak imkansızdı: DSG Komutanı Çiya Fırat’a göre, İŞİD militanları 700’e 700 metrelik bir alanda sıkışmış durumdalar. Kasabayı terkedemeyen siviller de hava saldırılarına maruz kalıyor. Öte yandan, Suriye basınının 13 Şubat’ta geçtiği habere göre, Amerikan hava bombardımanı sonucunda en az 70 sivil öldü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM’de yaptığı konuşmada olayı “Ülkede davetsiz bulunan yabancı oyuncuların silahlı güçleri tarafından uygulanan hukuksuzluk” olarak nitelendirdi.

ABD öncülüğündeki koalisyonun desteklediği Kürt birliklerinin başlattığı operasyon, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen meşru hükümetin ordu birliklerinin, ülkedeki başlıca terör çetelerini yıkıma uğrattıktan bir yıl sonra Eylül ayında başladı.

İNSANİ KORİDORDAN SADECE SİVİLLER DEĞİL, MİLİTANLAR VE AİLELERİ DE GEÇİYOR

Bagoz’a yapılan operasyonu, İŞİD militanlarının zor durumdaki mevzielere takviye yaptıkları ve hava istihbaratı tarafından tespit edilemeyen yer altındaki sığınak ve tünel ağları zorlaştırıyor. Ayrıca, yedek komuta noktaları, mühimmat depoları ve barınaklar da orada bulunuyor. Militanlar sonsuza dek yeraltı sığınaklarını tutamayacaklarına göre, ya savaşarak ölecek ya da teslim bayrağı çekecekler. DSG Basın Sözcüsü Mustafa Bali’ye göre, Bagoz’daki insani koridordan sadece siviller değil aynı zamanda silah bırakan militanlarla onların aileleri de geçiyor.

Pazartesi günü Irak güvenlik güçleri, DSG’nin kendilerine Irak vatandaşı olan ve araması bulunan 130 İŞİD’li teröristi teslim ettiklerini duyurdu.

BAGOZ'UN DÜŞMESİ, IŞİD'İN SURİYE'DE TAM OLARAK BİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Suriye'de küçük bir birlik bırakabiliriz, böylece IŞİD tekrar başlamaz

Diğer yandan, Bagoz’un düşmesi İŞİD’in Suriye’de tam olarak yenildiği anlamına gelmiyor. Almasdarnews’e konuşan Suriye ordusuna mensup bir subaya göre, çoğunluğu ülkenin güneyi ve Irak’ın batısında olmak üzere, çölde 1500 ila 3000 terörist bulunuyor. Yiyecek, ilaç bulmak ve insanları esir almak amacıyla şehirlere saldırı yapabilecekleri teknik donanıma sahip durumdalar. Sadece geceleri hareket ettikleri ve gündüzleri mağaralarda geçirdikleri için bu tür gruplarla mücadele etmek zordur. Bunların imhası için, Şam’ın şimdi yapacak durumda olmadığı, büyük ordu kuvvetlerini harekete geçirmek gerekiyor.

Suriye ordu mensupları, örgütün ülkenin doğu bölgelerinde er ya da geç Kürt birliklerinin kurtardığı alanları geri almaya başlayacak uyuyan hücreleri olduğundan eminler. İŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin nerede olduğu da belirsizliğini koruyor. Almasdarnews, Suriye ordusundaki kaynaklarına dayanarak Bağdadi’nin Irak’ın Anbar ilinde saklanabileceğini iddia ediyor.

NUSRA'YA AĞIR DARBE

© REUTERS / Orient TV ‘Nusra lideri ağır yaralı olarak Antakya hastanesinde’

Öyle ya da böyle, Suriye’de faaliyet gösteren terör karşıtı güçler, teröristlere darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Geçen hafta sonu Syria TV, Suriye ordu güçlerinin Hama’nın kuzeyinde terör örgütü El Nusra yöneticilerinin karargahını imha ettiğini duyurdu. Operasyon sırasında, örgütün liderlerinden Muhammed Yusuf Baslei öldürüldü. Daha öncesinde örgüt lideri Ebu Muhammed El Colani’nin yaralandığı yönünde haberler çıkmıştı. RIA Novosti kaynaklarına göre, kafasına isabet eden şarapnel parçasıyla ağır yaralanan El Colani, Türkiye’nin Antakya ilindeki hastahaneye kaldırıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu haberlerin ‘temelsiz’ olduğunu belirtti.