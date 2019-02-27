'ABD, BM'yi artık sorunlara çözüm arama alanı olarak görmüyor'

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Venezüella'yla ilgili bir açıklama kabul edilmesi yönündeki önerisini reddeden ABD'nin tutumunu değerlendiren Rus siyaset bilimci Dmitriy Yuryev, Washington yönetiminin BM'yi zor sorunlara çözüm arama alanı olarak kullanma niyetinde olmadığını belirtti.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Rusya ile Çin'den, Venezüella'ya askeri müdahale planlarına tepki

Sputnik'e konuşan Yuryev, "BM'de yaşanan bu düello, Soğuk Savaş'ın en sert yıllarında verilen mücadeleyle aynı niteliğe sahip değil. O dönemde kamuoyu önünde yapılan suçlamalar, en azından BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin fikrini dikkate alması gereken bu tür kararları almak için sadece bir kılıftı. Günümüzde ABD, BM'yi yalnızca kamusal söylem işlevinin uygulandığı bir platform haline getirdi. Artık BM'de hiçbir önemli karar alınmıyor. ABD, uluslararası olanlar da dahil olmak üzere yasal mekanizmalara ihtiyaç duymayacakları bir dünya inşa etmeye çalışıyor" dedi.

'KÜRESEL DÜZEN SİSTEMİ YOK EDİLİYOR'

ABD'nin Veneüzella'da uyguladığı politikadan vazgeçme niyetinde olmadığını ve 'tehditkar söylemin derecesine' dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Yuryev, mevcut küresel düzen sisteminin yok edildiği gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını da belirtti.

"Küresel siyaset önceden 'tek çıkış yolu savaş olan durumlara yol açmama' ilkesine dayanıyordu. Günümüzde bu sistemin bir çığ hızıyla yok edildiğini görüyoruz" diye devam eden Yuryev, ABD'nin uzlaşma ve başkalarının görüşünü dikkate alma anlayışını yitirdiğinin altını çizdi.

'ABD'NİN HİÇBİR STANDARDI YOK'

'Çifte standart' tanımının bile artık ABD'nin politikasını açıklamadığını söyleyen Yuryev, "Bu çifte standart değil, hiçbir standardın uygulanmadığı bir durum" diye ekledi.