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17:03 28 Şubat 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Le Monde: Batı'dan hoşnut olmayan Rusya ve Türkiye arasında güven ilişkisi var

    © REUTERS /
    Analiz
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    Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri konu alan bir makale yazan Le Monde muhabiri Marie Jego, Batı'dan hoşnut olmayan iki ülke arasında Suriye'deki görüş ayrılıklarına rağmen güven ilişkisi bulunduğunu kaydetti.

    Jego, Batılı ülkelere duyulan kızgınlık Rusya ve Türkiye'yi giderek yakınlaştırıyor.

    Soçi- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
    Rusya, İran ve Türkiye liderleri Suriye'de 'sahada' yeni gerçeklikler oluşturma girişimlerini reddetti
    Moskova ve Ankara arasındaki görüş ayrılığı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus müttefiklerini Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulmasına ikna edemediğine işaret eden Jego, şu ifadeleri kullandı: "ABD de güvenli bölge kurulmasını amaçlamıyor. Aralık ortasında Erdoğan'a 32 km'lik güvenli bölge sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bunu hâlâ daha somutlaştıramadı. Sabrı azalan Erdoğan, müttefiklerinin onayını almadan asker gönderme tehdidinde bulundu. Moskova, Tahran ve Washington, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde hâkimiyeti ele geçirmesini istemiyor."

    'PUTİN, ERDOĞAN'I ESAD'LA İŞBİRLİĞİNE YÖNELTİYOR'

    Le Monde muhabiri, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İran, Türkiye ve Rusya'nın çıkarına olacağını kaydetti.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir toplantı sonrası kameralara poz verirken. (9 Mayıs 2010)
    © AFP 2018 / IBRAHIM USTA
    ‘Adana Mutabakatı, Türkiye-Suriye ilişkilerin iyileşmesi için uluslararası hukuk zemini oluşturuyor’
    Bununla birlikte söz konusu üç ülkenin 'normalleşmiş' Suriye'nin geleceğine ilişkin ortak görüşe sahip olmadığının altını çizen Jego, özellikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidardaki varlığının soru işareti doğurduğunu belirtti.

    Bu bağlamda, Türkiye ve Suriye'yle işbirliği yapmak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'ı Esad'la işbirliğine yönelttiğini ve bunun için Adana Mutabakatı üzerine yoğunlaştığını yazan Jego, Suriye'de PKK ve müttefiklerine karşı operasyon imkânı sunan anlaşmanın Türkiye'nin çıkarına olduğunu vurguladı.

    Fransız muhabir, Esad ve Erdoğan'ın el sıkışmasının yakın olmadığını ancak Türk basınının bu yönde kamuoyu oluşturmaya başladığını kaydetti.

    'BATI'YA OLAN KIZGINLIK TÜRK-RUS BİRLİKTELİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Maksim Blinov
    Erdoğan Putin’le üçüncü görüşmesi için nisanda Moskova’ya gidiyor
    Le Monde'a göre Türkiye ve Rusya'yı yakınlaştıran farklı faktörler de var.

    İki ülkenin çok taraflı yaklaşım ve doların hegemonyasıyla mücadele konusunda görüşmeler yaptığını, Batı'ya olan kızgınlığın bu birlikteliği güçlendirdiğini belirten Marie Jego, şu vurguyu yaptı: "Türkiye ve Rusya, her şeyden önce Ortadoğu'da Batılı ülkelerin nüfuzuna karşı bir güç teşkil etmek istiyor. Rusya, Batılı müttefiklerini birbirleriyle karşı karşıya getirerek süper güç statüsünü yeniden kazanmayı ve nüfuz alanını genişletmeyi planlıyor. Türkiye için ise Rusya, Batı'yla ilişkilerin dengelenmesinde önemli bir rol oynuyor."

    Etiketler:
    Müttefik, işbirliği, Güvenli bölge, Le Monde, Adana Mutabakatı, Marie Jego, Donald Trump, Beşar Esad, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Washington, Suriye, Türkiye, ABD, Ankara, Moskova, Rusya
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