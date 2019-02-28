Frankfurter Allgemeine gazetesi: Venezüella’da Guaido’nun isyanı başarısız oldu

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, kendini Venezüella 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun destek çağrısının, çaresizliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebileceğini yazdı.

Guaido’nun ‘Vatanımızı özgürleştirmek uğruna tüm yöntemleri göz önünde bulundurmalıyız’ sözlerinin muhalefet kanadının güçsüzlüğünü ortaya çıkardığı kaydedilen yazıda, ayrıca ülkenin meşru lideri Nicolas Maduro’nun, Guaido’nun zayıflığını, rakibinin ülkesini zengin kaynakları ile birlikte ‘Kuzey Amerika emperyalizminin sunağına’ atma niyetinde olduğunun bir kanıtı olarak kullanabileceği ifade edildi.

Gazete, daha bir ay önce gösteriler düzenleyen, röportajlar veren, uluslararası yardım kampanyaları organize eden ve hatta yandaşlarını coşturmak için konser vermeye hazırlanan Guaido’nun planlarının başarısızlığa uğradığını, Venezüellalı askerlerin sadece küçük bir kısmının onun tarafına geçtiğini, insani yardımların çok büyük bir kısmının ülkeye giremediğini, ordunun kontrolününse hala Maduro’da olduğunu vurguladı.

Venezüella’daki durumun her şekilde gelişebileceği ve bunun için belli bir senaryonun olmadığı belirtilen yazıda, “Guaido’nun Kolombiya’da yaptığı konuşmadan sonra Caracas’a dönüp dönemeyeceği dahi belirsiz” ifadeleri kullanıldı.