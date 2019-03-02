‘Türkiye, S-400 konusunda ABD’nin sözüyle hareket etme niyetinde değil’

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Vasilyev, “ABD, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini almasının, domino prensibi yaratacağı ve diğer ülkelerin de Rus füzelere ilgi göstereceğinden korkuyor. NATO ülkelerinin Rus sistemler alması onların hiç hoşuna gitmiyor. Tam da bu yüzdendir Pentagon baskı aşamasına geçti” dedi.
'ERDOĞAN ABD'YE BAĞIMLILIĞI AZALTMA KONUSUNDA KARARLI'
Ankara’nın Amerikan sistemlerine Rus sistemlerini tercih etmesinin sebepleri olduğunu dile getiren uzman, “Onları, birkaç özellik cezbediyor. Biz bu sistemleri, iki anahtar prensibi olmadan satıyoruz, yani bir ürün gibi veriyoruz, Türkiye de istediği gibi kullanacak. Muhtemelen Erdoğan’ın ABD’ye bağımlılığı azaltma kararlılığı da söz konusu. Bu husus bana daha önemli gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
'ANKARA KENDİ KURALLARINA GÖRE OYNAMAYA BAŞLIYOR'
'SON KARARI ABD DEĞİL, ERDOĞAN VERECEK'
ABD ve Türkiye savunma bakanları arasında son 2 ayda 5 görüşmenin gerçekleşmesinin Amerikalıların gerçekten çok tedirgin olduğunu gösterdiğini söyleyen Domrin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama son kararı ABD değil, Erdoğan verecek. Onun tüm kararları Türkiye için çok önemli. Bu, Ruslara işbirliği arzusunda olduğu yönünde mesaj olmanın yanında, ayrıca Türkiye’nin kimliğini koruduğu ve neyin daha yararlı olduğuna kendisi karar vereceği yönünde Amerikalılara bir mesaj”.
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