'Suudi Arabistan, nükleer anlaşma için ABD'ye alternatif arayışına girebilir'

Washington'daki Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsünde görevli Hüseyin İbiş ise siteye yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma çok büyük bir anlaşma olabilir. Amerikan şirketlerinin dahil olabileceği büyük bir pazar var. Asıl soru, ABD'nin Suudi Arabistan ile resmi bir anlaşma yapıp yapmayacağı" ifadelerini kullandı.
SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMAYA YANAŞMIYOR
Washington merkezli Silahların Kontrolü Derneği üst düzey yöneticisi Kimball da ABD'deki Atom Enerjisi Yasası gereği, buradan nükleer teknoloji satın alan ülkelerin, bu teknolojileri nükleer silah yapmak için kullanamayacağını hatırlattı.
Kimball, Suudi Arabistan'ın söz konusu yasaları sorun ettiğini ve anlaşmaya çok da sıcak bakmadığını belirterek, şu görüşleri aktardı:
"Suudi Arabistan, bu nedenle nükleer anlaşma için ABD'ye alternatif arayışına girebilir. ABD'nin 123 Anlaşması'nda öngördüğü ek gereklilikleri karşılamaya da yanaşmıyor. Bu gereklilikler arasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına ülke içindeki bildirilmemiş santrallere daha çok erişim sağlanmasını öngören ek protokol de yer alıyor. Suudiler aynı zamanda, uranyum zenginleştirme ya da plütonyum işleme eylemlerine son verilmesine yönelik bir söz vermemek için de direniyor".
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