'Suudi Arabistan, nükleer anlaşma için ABD'ye alternatif arayışına girebilir'

Washington merkezli Silahların Kontrolü Derneği üst düzey yöneticisi Darly Kimball, "ABD'nin nükleer teknoloji için görüşmeler yaptığı" ileri sürülen Suudi Arabistan'ın, Amerikan yasalarının gereklilikleri nedeniyle anlaşmaya çok istekli olmadığı ve bu nedenle alternatiflere yönelebileceği değerlendirmesinde bulundu.

© REUTERS / Jonathan Ernst Kushner, Muhammed bin Selman'la görüştü

Amerikan "The Daily Beast" sitesine konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Trump hükümeti yetkililerinin, Suudi Arabistan ile nükleer teknoloji konusunda bir anlaşma yapılması konusunda uzun süredir aktif olarak çalıştığını aktardı.

Washington'daki Arap Körfez Ülkeleri Enstitüsünde görevli Hüseyin İbiş ise siteye yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma çok büyük bir anlaşma olabilir. Amerikan şirketlerinin dahil olabileceği büyük bir pazar var. Asıl soru, ABD'nin Suudi Arabistan ile resmi bir anlaşma yapıp yapmayacağı" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMAYA YANAŞMIYOR

Washington merkezli Silahların Kontrolü Derneği üst düzey yöneticisi Kimball da ABD'deki Atom Enerjisi Yasası gereği, buradan nükleer teknoloji satın alan ülkelerin, bu teknolojileri nükleer silah yapmak için kullanamayacağını hatırlattı.

© REUTERS / Yuri Gripas ABD Kongresinden Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a nükleer transfer planına soruşturma

Trump yönetiminin, Suudi Arabistan ile görüşmelerde bu yasayı göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan Kimball, "Amerikan şirketlerine, bu temel yasa olmadan teknoloji ya da materyal transferi için ihracat ruhsatı veremezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Kimball, Suudi Arabistan'ın söz konusu yasaları sorun ettiğini ve anlaşmaya çok da sıcak bakmadığını belirterek, şu görüşleri aktardı:

"Suudi Arabistan, bu nedenle nükleer anlaşma için ABD'ye alternatif arayışına girebilir. ABD'nin 123 Anlaşması'nda öngördüğü ek gereklilikleri karşılamaya da yanaşmıyor. Bu gereklilikler arasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına ülke içindeki bildirilmemiş santrallere daha çok erişim sağlanmasını öngören ek protokol de yer alıyor. Suudiler aynı zamanda, uranyum zenginleştirme ya da plütonyum işleme eylemlerine son verilmesine yönelik bir söz vermemek için de direniyor".