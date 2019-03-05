Eski Dışişleri Bakanı Yakış: Ankara’nın Şam ile doğrudan diyalog kurması gerekiyor

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Suriye’nin kuzeyinde çıkarları büyük ölçüde örtüştüğü için Ankara’nın derhal Şam ile doğrudan iletişim kanalları kurması gerektiğini söyledi. Yakış’a göre, Rusya ile yapılan işbirliğinin ardından Türkiye’nin Suriye politikası daha gerçekçi bir hal aldı.

Sputnik'e konuşan Yakış "Türkiye ile Şam'ın, Suriye'nin kuzeyindeki çıkarları arasında örtüşen birçok alan var. Bu bölgede Kürt kimliğinin oluşturulması ve güçlendirilmesi iki tarafın da çıkarlarına aykırı. İki ülke başka konularda mümkün olmasa bile bu konuda işbirliği yapmalı. Türkiye, Suriye hükümeti ile iletişim kanallarını açsaydı, Suriye krizinin çözümünde daha etkili olurdu. Bu nedenle bu tarz bir diyalog gerekli mi sorusuna cevabım şu: Evet gerekli, hem de derhal" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan bahsederken hâlâ ‘kendi halkının katili' ifadesini kullandığını belirten Yakış "Bu tür yaklaşım işbirliğini zorlaştırıyor" dedi.

‘RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ SAYESİNDE SURİYE POLİTİKAMIZ DAHA GERÇEKÇİ OLDU'

Yakış'a göre, Türkiye ile Rusya arasındaki Astana formatı çerçevesindeki işbirliği sayesinde, Ankara'nın Suriye krizine yönelik politikası daha gerçekçi oldu.

Yakış "Bu nedenle bu işbirliğinin sürmesini istiyorum, çünkü Türkiye'nin Suriye politikası daha uyumlu oldu" dedi.