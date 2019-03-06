Trump’ın GTS kararı: Türkiye ve Hindistan Amerikan oyunlarını oynamak istemiyor

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ve Hindistan’ı vergi avantajı sağlanan gelişmekte olan ülkeler arasından çıkarma kararını değerlendiren Rus uzmanlar, bu adımın bir taraftan Trump idaresinin korumacılığa yönelik çabalarından, diğer taraftan da bu ülkelerin daha bağımsız politika sürdürme isteğinden kaynaklandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Hindistan'ı gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak istediğini duyurdu. Buna gerekçe olarak Türkiye ekonomisinin son dönemde güçlendiği ileri süren Beyaz Saray, Yeni Delhi'nin Washington'a Hint pazarına ‘eşit ve kabul edilebilir' bir erişim sağlayacağı konusundaki şüphelerini de dile getirdi.

Russia Today'e (RT) konuşan Rus uzmanlar, bu adımın bir taraftan Trump idaresinin korumacılığa yönelik çabalarından, diğer taraftan da bu ülkelerin daha bağımsız politika sürdürme isteğinden kaynaklandığını ifade etti.

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov, RT'ye verdiği röportajda Trump'ın, Türkiye ve Hindistan'ı vergi avantajlarından yoksun bırakırken seçim kampanyasında vermiş olduğu sözlerin mantığı çerçevesinde hareket ettiğini belirtti:

"Bu onun daha adayken duyurmuş olduğu saldırgan korumacılık politikası ve bunun tüm düzlemlerde ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerini zorlaştırdığı ortada. Trump, bunun dünyayı ve pazarları güç faktörüne göre bölüştürmek olduğu görüşünde. Herkes böylesine sert tutumdan bir parça korkuyor ve uzlaşmaya çalışıyor."

Rus siyaset bilimci ve Rusya Devlet Başkanlığı Finans Üniversitesi Siyaset Bilimi Araştırmaları Merkezi Müdürü Pavel Salin, RT'ye demecinde Trump'ın kararının ayrıca Ankara ve Yeni Delhi'nin daha bağımsız politika sürdürme isteğinden de kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

"Siyasi bir çatışma var, Türkiye bağımsız olduğunu gösteriyor ve Amerikan oyunları oynamak istemiyor. Hindistan'la ilgili de böyle bir durum söz konusu. Türkiye'nin aksine orada doğrudan bir ihtilaf görünmüyor, ancak ABD, Güney Asya'da Hindistan'ın, hazır olduğundan çok daha fazlasıyla Çin'e karşı durmasını istiyor" diyen Salin, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD her zaman somut bir ülkeyle olan ilişkilerinin dengesine bakar ve bu dengede iki bileşen büyük rol oynar. Bu bileşenlerin ilki, ABD'nin o ülkeyle ilişkilerden sağladığı siyasi çıkarlar. İkincisi de ekonomik faydalar. Siyasi çıkarlar ekonomik faydaları aştığı zaman, ülkenin Washington'un gösterdiği yolda ilerlediği zaman ABD, ekonomik ilişkilerin olabileceği kadar karlı olmamasına göz yumuyor."