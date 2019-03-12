'ABD’nin S-400 baskısı, Türkiye’nin NATO’ya sırt çevirmesine neden olabilir'

Türkiye’nin Rusya'dan alması planlanan S-400 sistemleri ile ilgili ABD tarafından üst üste yapılan tehditkâr açıklamalara Ankara’dan tepki geldi. Rus siyaset bilimci Sergey Sudakov, ABD’nin Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili baskısının Türkiye’nin aşamalı olarak NATO’ya sırt çevirmesine neden olabileceğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'dan alınması planlanan S-400 füzeleriyle ilgili ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

"Bu tür tehditler Türkiye'nin kapısından içeri girmez, Türkiye'de kimse de bunları duymaz" diyen Çelik, Türkiye'ye dönük olarak yapılan yaptırım açıklamalarının hiçbir mantığı olmadığını ve herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de vurguladı.

'ABD'NİN BASKISI DEVAM EDERSE ANİ BİR DÖNÜŞ OLABİLİR'

Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden siyaset bilimci Prof. Sergey Sudakov, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte ABD'nin gelecekte de Türkiye'nin üzerine baskı kurmaya devam etmesi halinde mevcut durumda ani bir dönüş olabileceğini belirtti.

Sudakov, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer ABD Türkiye ile iyi ilişkilerini korumak istiyorsa, bir seçim yapması gerekecek. Sonuçta Türkiye, 1952'den bu yana tüm taahhütlerini düzenli olarak yerine getirmiş bir NATO üyesi olup, şimdiyse NATO standartlarında olmayan silahlar alarak, NATO'nun planlarında yer alan tüm eylemlere aykırı hareket ediyor. Tüm bunlar, Türkiye'nin bağımsızlık ortaya koyduğunu gösteriyor ve ben, ABD'nin yakın zamanda Türkiye'nin NATO'ya sırt çevirmesine, mali desteğini çekmesine tanık olabileceğini düşünüyorum. Zira Türk ordusu yeterince güçlü ve Türkiye kendi ordusunu geliştirmeye yönelik yatırım yapıyor. Burada kilit soru ortaya çıkıyor: eğer Türkiye'nin bundan bir geliri yoksa, neden NATO'da yer alsın? Bunun dışında Türkiye, NATO'da birliğin olmadığının, (görünen birliğin) aldatıcı olduğunun farkında. Bu nedenle NATO ülkelerine, Amerika'ya güven duymuyor ve bu durumda güçlü bir askeri müttefik aramalı, böyle bir müttefik konumundaysa sadece Rusya olabilir".