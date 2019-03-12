‘ABD Suriye’deki eylemleriyle müttefiklerini zor durumda bırakıyor’

Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin Deyr ez Zor vilayetindeki Baguz köyündeki bir kampa hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk en az 50 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Daha önce Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD'nin desteğiyle ülkenin güneydoğusunda IŞİD'e karşı operasyonu yeniden başlattıklarını duyurmuştu.

Ortadoğu sorunları uzmanı Stanislav Tarasov, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Koalisyonun bu tür eylemleri kışkırtma olarak değerlendirilebilir. Lafta onlar, radikal cihatçıları hedef olarak gösteriyor ama uygulamada sivillere yönelik bu saldırıları bir ilk değil. Üstelik bunu, büyük tepki çekeceğini çok iyi anlayarak yapıyorlar. ABD bu tür eylemleriyle Suriye'deki iç durumu zorlaştırıyorlar, ayrıca müttefiklerini de zor durumda bırakıyorlar. Misal Rusya ve İran ile birlikte Astana sürecinin organizatörü olan Türkiye, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyondan çıkmış değil ve resmi olarak bu oluşumun içinde kalıyor. Yani Astana sürecini bozmak da ABD'nin hedefleri arasında olabilir."