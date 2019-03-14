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16:48 14 Mart 2019
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    muhalif - cihatçı

    'Modern cihatçılık Batı'nın hataları yüzünden doğdu'

    © AP Photo / Hassan Ammar
    Analiz
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    IŞİD varlığının sona yaklaştığını belirten Financial Times yazarı David Gardner, Batılı ülkelerin Ortadoğu'da kabul edilmez hatalar yapmaya devam etmesi halinde çok daha aşırıcı cihatçı hareketlerin doğma ihtimali bulunduğunu vurguladı.

    Gardner, Financial Times'taki makalesinde Suriyeli Kürt milislerin ABD'nin havadan desteğiyle, birkaç yıl önce Suriye ve Irak'ın üçte birini kontrol eden sözde IŞİD halifeliğine nokta koymaya yaklaştığını kaydetti.

    Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)
    © AFP 2018 /
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    IŞİD'in Suriye-Irak sınırındaki Fırat Vadisi'nde bulunan son kalesi olan Baguz'u yakın gelecekte kaybedeceğini düşünen Gardner, hayatta kalan cihatçıların terör eylemleri amacıyla kaçtığını, ülkelerine dönen bazı cihatçıların ise ülkelerinde çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

    Gardner, IŞİD'in sonu çok yaklaşmışken Batılı ülkelerin dış politikasında ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği üzerine düşünülmesi gerektiğini söyledi.

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    Gardner, "Eğer Batı, Ortadoğu'da ciddi hatalar yapmayı sürdürürse çok büyük bir sorun çıkar. Modern cihatçılık, Batı'nın yardımcı gücü olarak Soğu Savaş'ın sonunda ortaya çıktı. 1980'lerde Afganistan'da SSCB'ye karşı savaşan ABD destekli cihatçılar, daha sonraları 11 Eylül saldırılarına yol açan, Usame bin Ladin ve El Kaide'nin başlattığı 'kötülere karşı savaşın' tohumlarını atmış oldu" ifadelerini kullandı.

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    Ancak Batı'nın bu yüzyılda Soğuk Savaş'a yüklenemeyecek çok sayıda ciddi hata yaptığının altını çizen Gardner, "Bunun en belirgin örneği, ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'ı işgal etmesidir. Halihazırda savaş, yaptırımlar ve zulümden yara almış ülkeyi sarsan yıkımlar, aslında ABD'nin ne kadar sınırlı güce sahip olduğunu açıkça gösterdi" diye ekledi.

    Joseph Votel
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Maceraperestliği ve kararsızlığı harmanlayan ABD ve Avrupa'nın Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı Suriyeli isyancıları destekleyerek, ancak kaynak aktarmadıkları için militanların Vahhabi Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından silahlandırılmasına yol açarak hatalarına devam ettiğini ve militanları cihat ideolojisine ittiğini, bunun sonucunda Suriye'nin cihatçılar için mıknatıs etkisi yarattığını vurgulayan Gardner, "Şimdiyse ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD karşısında zafer ilan etmek ve Suriye'den ayrılmak istiyor. Batı'nın düşünmeden düzenlenmiş işgalleri fayda getirmedi ancak Libya ve Irak gibi ülkelerden askerlerin gerekçe belirtmeden çekilmesi de sonuçsuz kalmıştı" hatırlatmasında bulundu.

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    Etiketler:
    IŞİD, Irak, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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