‘AP’nin Türkiye raporu, uluslararası hukukun ihlali’

Azerbaycanlı siyaset bilimi uzmanı İlgar Velizade, Avrupalılardan farklı olarak Türk yönetiminin ve politikacıların hiçbir zaman Avrupa ülkelerindeki seçimlerin sonuçlarıyla ilgili yorum ve itirazlarda bulunmadığını kaydetti.

Sputnik Azerbaycan'a açıklamasında, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'nin üyelik sürecinin askıya alınmasını öneren raporunu değerlendiren Velizade, "Avrupalı parlamenterlerin Türkiye'deki seçim sistemi ve iç politik durumuna yönelik bu yaygarası pek anlaşılır değil" dedi.

Velizade, "Türk yönetimi ve politikacılar hiçbir zaman Avrupa ülkelerindeki seçimlerle ilgili yorum yapmıyor, itirazda bulunmuyor ve seçim sonuçlarının gözden geçirilmesini talep etmiyor. Bu durumda Avrupalı politikacılara, Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarına itiraz etme hakkını kim vermiş? Bu durum pek anlaşılır değil, kimse kimseye böyle bir hak vermedi. Bu aslında uluslararası hukuk temellerinin ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Hollandalı raportör Kati Piri'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporunu 109'a karşı 370 oyla kabul etmişti.