‘AP’nin Türkiye raporu, uluslararası hukukun ihlali’

Velizade, "Türk yönetimi ve politikacılar hiçbir zaman Avrupa ülkelerindeki seçimlerle ilgili yorum yapmıyor, itirazda bulunmuyor ve seçim sonuçlarının gözden geçirilmesini talep etmiyor. Bu durumda Avrupalı politikacılara, Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarına itiraz etme hakkını kim vermiş? Bu durum pek anlaşılır değil, kimse kimseye böyle bir hak vermedi. Bu aslında uluslararası hukuk temellerinin ihlalidir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosu (AP), Hollandalı raportör Kati Piri'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporunu 109'a karşı 370 oyla kabul etmişti.
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