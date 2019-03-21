‘Trump'ın Golan kararı barut fıçısına ateş etkisini yaratır’

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 'İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldiği' açıklamasını değerlendiren Rus askeri politika uzmanı Batyuk, bu kararın ABD ile İslam dünyası arasındaki ilişkilere darbe niteliğinde olacağı yorumunu yaptı.

© REUTERS / Ronen Zvulun Trump: ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

Rusya Bilimler Akademisi ABD ve Kanada Enstitüsü Siyasi ve Askeri Araştırmalar Merkezi Başkanı Vladimir Batyuk, Sputnik'e açıklamasında şunları söyledi:

"İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin tanınması, ABD ile Arap İslam dünyası arasındaki ilişkilere büyük darbe olur. İki Arap-İsrail savaşı sonucu İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri, hem Suriye hem de İsrail'in güvenliği için büyük öneme sahip. Bu çok karmaşık bir sorun. Sorun tamamen çıkmaz olarak görünüyor. Bu şartlarda, ABD'nin böyle bir karar vermesi barut fıçısına atılan izmarit etkisini yapar".

'ABD BU KARARINI BMGK'DAN GEÇİREMEZ'

ABD'nin bu kararını BM Güvenlik Konseyi'nden geçiremeyeceğinin altını çizen Batyuk, "İngiltere ve Fransa'nın bu kararı kabul edeceği gibi fantastik bir duruma ihtimal versek dahi Rusya ve Çin kesinlikle engeller. Ama bu somut konuda Fransa'nın Rusya'ya katılacağını düşünmeye meyilliyim" ifadelerini kullandı.