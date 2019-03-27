‘Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılardan çok Lübnan’dakiler evlerine döner’

© Sputnik / Hikmet Durgun Suriyeli aile çocuklarına Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye ve Emine isimlerini verince Avrupa'ya iltica başvurusu reddedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere 35 milyar dolar kaynak aktardıklarını açıklamıştı.

Lübnan yönetimi de Suriyeli sığınmacıların, haklarına uyulması şartıyla evlerine dönmesi gerektiğini defalarca dile getirmişti. Nüfusu 4 milyon olan Lübnan’da yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Böyle bir konsantrasyonun, ülkenin ekonomisi ve güvenliği üzerinde son derece olumsuz etkisi var. Lübnan, 2018’de Rusya’nın sığınmacıların evlerine dönme girişimine destek vermişti.

Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı binasındaki toplantıda konuşan Kuznetsov, Suriye ve Lübnan arasında sığınmacılarla ilgili görüşmelerin ancak istihbarat kurumları düzeyinde yapıldığını, ayrıca Hizbullah’ın da bu konuyla ciddi bir şekilde ilgilendiğini söyledi. Rus uzman, her ay Lübnan’dan Suriye’ye yüzlerce sığınmacının döndüğünü ama bu sürecin çok yavaş olduğunu ifade etti.

Süreci hızlandırmak için konutlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Kuznetsov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: “Geçici konuta değil, altyapıya ihtiyaç var. Suriye, 7 yıldır süren savaş ve finansal tükenme yüzünden henüz bunu yapamıyor. İkinci sorun, sığınmacıların güvenliği. Çünkü bu insanlar, ülkelerine dönmekten korkuyor, çünkü Suriye’de baskı yaşayacaklarını düşünüyorlar, çünkü aralarında bir zamanlar muhalefete destek verenler, muhalefetten yana konuşanlar vardı. Bu sorunun da çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ama genel olarak bu sorun ekonomik”.

Türkiye’deki sığınmacılardan çok Lübnan’dakilerin Suriye’ye döneceğini düşündüğünü söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü Türk hükümeti, Suriyeli sığınmacılar için çok iyi koşullar yarattı. Türkiye’deki sığınmacı kampları, çadırlardan değil, oldukça modern, sabit evlerden oluşuyor. Her bir sığınmacıya, içinde asgari miktarda olsa da bir miktar paranın bulunduğu banka kartı verildi. Türk hükümeti, büyük ailelere buzdolabı, klima ve diğer eşyalar dağıttı. Lübnan’da elbette tüm bunlar yok. İnsanlar neredeyse ot yiyerek hayatını sürdürüyor. Lübnan’daki Suriyeli sığınmacıların hayatları tatlı olmaktan çok uzak. Bu yüzden Suriye’ye dönecekse Lübnan’daki sığınmacılar döner”.