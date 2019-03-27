Piar Araştırma, 9 ilin seçim sonuçlarını açıkladı

Piar Araştırma, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yer alan 9 ilde CATO yöntemi ile yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya 9639 kişi katılım gösterirken, anket sonuçlarına göre Bursa, Tekirdağ ve Balıkesir'de Millet İttifakı; Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Zonguldak ve Trabzon'da ise Cumhur İttifakı yarışı önde götürüyor.

Araştırma şirketi Piar, 14-23 Mart arasında Marmara ve Karadeniz'de 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı. Hata payı +/- yüzde 2.6 olarak belirlenen ve yaş cinsiyet kotası uygulanarak yapılan araştırma kapsamında 9639 katılımcı ile görüşüldü.

Piar Araştırma Marmara ve Karadeniz bölgesi Araştırma Sonuçları



14-23 Mart



BALIKESİR pic.twitter.com/9YgJrVkUzk — PİAR ARAŞTIRMA (@PiarArastirma) March 26, 2019

​Ankete göre Balıkesir'de İYİ Parti adayı İsmail Ok yüzde 49.9 ile AK Parti adayı Yücel Yılmaz'ın 1.2 puan önünde görülüyor.

TEKİRDAĞ'DA CHP'Lİ ALBAYRAK YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

​Tekirdağ'da CHP adayı Kadir Albayrak yüzde 55.6 ile yarışı önde götürüyor. AK Partili Mestan Özcan'ın oy oranı yüzde 42.2.

KOCAELİ YÜZDE 53 İLE 'CUMHUR İTTİFAKI' DİYOR

Kocaeli'nde yüzde 53'lük bir kesim Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Tahir Büyükakın diyor. İYİ Parti'nin adayı Serdar Kaman'ın oy oranı yüzde 44.3.

​SAKARYA'DA FARK YÜZDE 20

Sakarya'da AK Parti adayı Ekrem Yüce yüzde 58.1 oy ile yaklaşık yüzde 20'lik bir farkla kazanıyor. Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Cihan Kolip'in oy oranı yüzde 38.4

​BURSA'DA BAŞA BAŞ YARIŞ

Yerel seçimlerin en tartışmalı illerinden olan Bursa'da ise Millet İttifakı'nın CHP adayı Mustafa Bozbey, mevcut başkan Alinur Aktaş'ın yüzde 0.8 farkla önünde görülüyor.

SAMSUN'DA BAĞIMSIZ ADAY ERHAN USTA'NIN OY ORANI 19.1

Ankete göre ​Cumhur İttifakı'nın iddialı olduğu illerden Samsun'da AK Parti adayı Mustafa Demir yüzde 45.2'lik oy oranı ile rakiplerinin önünde. Millet İttifakı'nın adayı Hayati Tekin 33.7, bağımsız aday Erhan Usta 19.1 oy alıyor.

ORDU'DA CUMHUR İTTİFAKI ADAYI GÜLER ÖNDE

​Eski AK Partili İdris Naim Şahin'in Saadet Partisi'nden aday gösterildiği Ordu'da ise Cumhur İttifakı adayı Hilmi Güler, oyların yüzde 40.5'ini alıyor. Şahin'in oy oranı yüzde 29.5. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mustafa Adıgüzel'in oy oranı ise 28.6

​TRABZON'DA AK PARTİ, ZONGULDAK'TA MHP

Trabzon'da oyların yüzde 52.8'ini alan Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Murat Zorluoğlu önde görünüyor. Millet İttifakı'nın İYİ Parti adayı Atakan Aksoy yüzde 44.5 oy alıyor.

​CHP'nin elinde bulunan Zonguldak'ta ise MHP adayı Hamdi Ayan yüzde 34.9'luk oy oranı ile önde. Millet İttifakı adayı Şenol Şanal'ın oy oranı yüzde 34.1. AK Parti'nin adayı Ömer Selim Alan'ın oy oranı ise yüzde 27.9 olarak görülüyor.