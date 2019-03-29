Rus uzmandan F-35 yorumu: Türkiye sağlam duruş sergiliyor, ABD'nin caydırma girişimleri Ankara'yı korkutmuyor

ABD'li senatörlerin F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesi için bir yasa tasarısı hazırlamasını yorumlayan Rus askeri uzman Kozin, Ankara'nın her şeye rağmen sağlam duruş sergilediğini ve S-400'leri almaya samimi olarak istediğini belirtti.

© Flickr / US Air Force ABD'li senatörlerden F-35'lerin Türkiye'ye teslimini engellemek için yasa tasarısı

Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden (MGİMO) askeri uzman Vladimir Kozin, "Gelen bilgilere göre Ankara şu an itibarıyla sağlam duruş sergiliyor, S-400 füze savunma sistemlerini samimi olarak almak istiyor. 'F-35 savaş uçaklarını vermeyiz' gibi korkutma girişimleri Ankara'yı etkilemiyor. Ancak ABD'lilerin açıklamaları, Washington'un kaba rekabet politikasını NATO müttefikleriyle yürütülenler de dahil olmak üzere askeri işbirliği alanında da kademeli olarak genişlettiğini gösteriyor" dedi.

'BASKI, ABD'NİN TEMEL YÖNTEMİ HALİNE GELDİ'

Rus uzmana göre müttefiklerine yönelik kaba baskı uygulaması, ABD'nin uluslararası ticaretteki temel yöntemi haline geldi.

ABD'nin ticaret ve ekonomi ile enerji alanlarında en yakın müttefikleriyle bile bu çizgide politika izlediğini kaydeden Kozin, AB'den Amerikan gazı almasını isteyen Washington'un Kuzey Akım 2 üzerinden Rus gazı alınması halinde yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunun altını çizdi.

ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmuştu.

'NATO'nun Hava Sahasını Koruma Yasası' başlıklı tasarı Senato'da, Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Lankford, New Hampshire Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen, Kuzey Karolina Senatörü Cumhuriyetçi Thom Tillis ve Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen'in imzası yer alıyor.