Rus uzmandan F-35 yorumu: Türkiye sağlam duruş sergiliyor, ABD'nin caydırma girişimleri Ankara'yı korkutmuyor

'BASKI, ABD'NİN TEMEL YÖNTEMİ HALİNE GELDİ'
Rus uzmana göre müttefiklerine yönelik kaba baskı uygulaması, ABD'nin uluslararası ticaretteki temel yöntemi haline geldi.
ABD'nin ticaret ve ekonomi ile enerji alanlarında en yakın müttefikleriyle bile bu çizgide politika izlediğini kaydeden Kozin, AB'den Amerikan gazı almasını isteyen Washington'un Kuzey Akım 2 üzerinden Rus gazı alınması halinde yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunun altını çizdi.
ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmuştu.
'NATO'nun Hava Sahasını Koruma Yasası' başlıklı tasarı Senato'da, Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Lankford, New Hampshire Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen, Kuzey Karolina Senatörü Cumhuriyetçi Thom Tillis ve Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen'in imzası yer alıyor.
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