Amerikan basını Rusya ile olası savaşta kullanılabilecek en iyi silahları sıraladı

Yayınlanan listenin başında ABD yapımı 5. nesil ‘hayalet uçağı’ F-35 Lightning II yer aldı. Makalede, rakip ülkelerin radarlara görünmezliği ve ileri teknoloji ürünü teçhizatları bakımından bu uçakla karşılaştırılabilecek bir uçağı henüz geliştiremedikleri ileri sürüldü.
F-35’in yanı sıra bazı Avrupa ülkeleri ile birlikte geliştirilen Eurofighter Typhoon tipi avcı uçağını öne çıkaran yazar, bu hava aracının muharebe kabiliyeti açısından Rus yapımı Su-35 uçağının en son modifikasyonları ile karşılaştırılabileceğini ve bu nedenle ‘ölümcül Rus avcı uçağına’ rahatlıkla karşı koyabileceğini iddia etti.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8A Poseidon denizaltısavar uçağına da yer verilen yazıda, benzerleri bulunsa da bu uçağın en iyi denizaltı ‘avcılarından’ biri olduğu kaydedildi.
NATO’nun zırhlı araçları arasında öne çıkan Leopard 2 tankına dikkat çeken BI, Alman yapımı olan bu savaş makinelerinin Amerikan menşeili M1 Abrams ve İngiliz yapımı Challenger 2 tankları ile birlikte NATO’nun sahip olduğu en iyi tankları arasında yer aldığının altını çizdi.
Sıralanan bu silahların yanı sıra listede Nimitz sınıfı Amerikan uçak gemileri, Patriot hava savunma sistemleri ve Virginia sınıfı denizaltıları da yer aldı.
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