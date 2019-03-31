Amerikan basını Rusya ile olası savaşta kullanılabilecek en iyi silahları sıraladı

Amerikan haber sitesi Business Insider (BI), NATO ülkelerinin elinde bulunan ve Rusya ile olası bir savaşta kullanılabilecek olan ‘en güçlü’ silahları sıraladı.

Yayınlanan listenin başında ABD yapımı 5. nesil ‘hayalet uçağı’ F-35 Lightning II yer aldı. Makalede, rakip ülkelerin radarlara görünmezliği ve ileri teknoloji ürünü teçhizatları bakımından bu uçakla karşılaştırılabilecek bir uçağı henüz geliştiremedikleri ileri sürüldü.

F-35’in yanı sıra bazı Avrupa ülkeleri ile birlikte geliştirilen Eurofighter Typhoon tipi avcı uçağını öne çıkaran yazar, bu hava aracının muharebe kabiliyeti açısından Rus yapımı Su-35 uçağının en son modifikasyonları ile karşılaştırılabileceğini ve bu nedenle ‘ölümcül Rus avcı uçağına’ rahatlıkla karşı koyabileceğini iddia etti.

© AFP 2019 / Mladen ANTONOV ‘ABD, Rusya’yı durdurmak için Soğuk Savaş programını canlandırıyor’

Amerikan stratejik bombardıman uçakları olan B-52, B-2 Spirit ve B-1B Lancer’e de yer verilen listede, Avrupa’daki bombardıman uçaklarının sürekli rotasyonu sayesinde ABD'nin rakip ülkelere karşı caydırıcılık sağladığı ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8A Poseidon denizaltısavar uçağına da yer verilen yazıda, benzerleri bulunsa da bu uçağın en iyi denizaltı ‘avcılarından’ biri olduğu kaydedildi.

Denizaltılara karşı koyabilecek diğer bir silah olarak İtalya, Fransa, İspanya, Norveç ve Danimarka donanmalarında görev alan fırkateynleri de öne çıkaran BI, ayrıca Boeing AH-64 Apache taarruz helikopterine de değinerek, bu araçların ‘havadan karaya’ Hellfire sınıfından 16 füze taşıyabildiklerini ve bunun sayesinde karşı tarafın araçlarını ‘yıkıcı bir şekilde vurma’ kabiliyetinde olduğunu yazdı.

NATO’nun zırhlı araçları arasında öne çıkan Leopard 2 tankına dikkat çeken BI, Alman yapımı olan bu savaş makinelerinin Amerikan menşeili M1 Abrams ve İngiliz yapımı Challenger 2 tankları ile birlikte NATO’nun sahip olduğu en iyi tankları arasında yer aldığının altını çizdi.

Sıralanan bu silahların yanı sıra listede Nimitz sınıfı Amerikan uçak gemileri, Patriot hava savunma sistemleri ve Virginia sınıfı denizaltıları da yer aldı.