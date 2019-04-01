Rus uzman: Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler, ABD'nin askeri, siyasi ve manevi desteğini hissediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil, sahada mutlaka çözeceğiz" demişti.

Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden (MGİMO) siyaset bilimci Yuriy Zinin, Erdoğan'ın açıklaması bağlamında bölgedeki Kürt güçlerin durumunu değerlendirdi.

Zinin, "Kürt gruplar, ABD'nin desteğine güveniyor. Kürtler, ABD'nin desteğini hissediyor ve bunu kullanıyor. Aksi halde belirli düzeyde askeri potansiyele sahip olamazlardı. Kürtler, ABD'nin siyasi ve manevi desteğini de hissediyor" dedi.

'ABD'NİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ NÜFUZUNA GÜVENİYORLAR'

Zinin'e göre Kürtler, Türkiye'nin NATO'daki uzun yıllardır süren varlığı nedeniyle ABD'nin Ankara üzerindeki nüfuzunun fazla olduğunu düşünüyor ve bu durum, onlara istedikleri gibi davranma konusunda büyük imkan sunuyor.

Ankara'nın Suriye politikasını yorumlayan Rus uzman, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları olduğuna vurgu yaptı.

'KÜRT SORUNU GÖRMEZDEN GELİNEMEZ'

Kürt sorununun çok eskiye dayandığına ve görmezden gelinemeyeceğine de dikkat çeken Zinin, "Diğer taraftan, tüm Kürtlerin taleplerinde ve gelişmeler hakkındaki çıkarımlarında hemfikir olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.