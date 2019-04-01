Rus uzman: Yerel seçimlerden çıkan sonuç Türkiye'deki politik güç dengesini değiştirmez

Sputnik'e konuşan Rus uzmanlar, AK Parti’nin liderliğini yerel seçimlerde teyit ettiğini ancak ekonomik sorunlar ve liberal eğilimlerin güçlenmesinden dolayı Ankara dahil büyük şehirleri kaybettiğini belirtti.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Fitin, büyük şehirlerin her zaman liberal olduğunu hatırlatarak, "AK Parti iktidarını diğerlerinden farklı kılan yumuşak İslamlaştırma politikası, yani Atatürk'ün politikasından uzaklaşma her zaman liberal çevrelerin direnişiyle karşılaşmıştır. Liberal çevreler de yoğunlukla büyük şehirlerde yaşıyor. Kırsalda da genel olarak iktidardaki partinin uyguladığı politikaya destek gözlemleniyor" dedi.

İktidarın bazı şehirleri kaybetmesine rağmen ülke genelindeki konumunun bundan zarar görmeyeceğini kaydeden Fitin, "AK Parti'nin hakimiyetinin tehdit altında olduğunu söylemek doğru olmaz. Bazı yerlerde muhalefetten darbe almış olabilir ama Türkiye'deki genel tabloyu, politik güç dengesini etkilemez" ifadelerini kullandı.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nin kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, iktidarın oy kaybetmesinin ekonomideki düşüşten kaynaklandığını belirterek, "İktidarın popülerliğini öncelikle ekonomik sorunlar etkilemiştir: Türk lirasının değerinin düşmesi, bu bağlamda fiyatların yükselmesi, ekonomideki gerileme" diye konuştu.

© AP Photo / Ali Ünal ‘Erdoğan, karizmasıyla AK Parti’yi gölgeledi’

AK Parti'nin, bazı büyük şehirlerde oy kaybetmesine rağmen ülkenin lider politik gücü olarak kaldığı ve bu liderliğinin tehdit altında olmadığı görüşüne katılan Dolgov, "Gerçekten de yerel seçimler, AK Parti oylarında bazı kayıpların yaşandığını gösterdi. Ama görüşüme göre partinin ve ulusal lider olarak Erdoğan'ın pozisyonları oldukça güçlü kalmaya devam ediyor" yorumunda bulundu.

Seçim sonrası Erdoğan'ın popülaritesini artırmak için popülist adımlar atacağının beklenebileceğini dile getiren Dolgov, olası adımlar olarak Türkiye içindeki İsrail karşıtı hareketlere ve Suriye'deki muhalif gruplara daha aktif destek verilmesini gösterdi. Rus uzman, bu politikanın Cumhurbaşkanı'nın, ülke nüfusunun İslamcı eğilimli kesimindeki popülerliğini artıracağını kaydetti.