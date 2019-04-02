ABD basını, NATO'nun Gorbaçov'a verdiği sözleri tutmadığını yazdı

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, eski Almanya Şansölyesi Helmut Kohl ile bu ülkelerin dışişleri bakanlarının SSCB dağılmadan kısa süre önce eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya girmeyeceğine dair söz verdiğini anımsatan National Interest yazarı Douglas Macgregor, bu sözlerin tutulmadığının altını çizdi.
'NATO, 94'TE ZOMBİYE DÖNÜŞTÜ'
NATO'nun 1994 yılında İttifak dışındaki ülkelerle işbirliği yapmak için 'Barış İçin Ortaklık' programını uygulamaya koyarak 'zombiye dönüştüğünü' yazan Macgregor, "Polonya, Çekya, Macaristan ve neredeyse tüm Doğu Avrupa NATO'ya girmek için sıraya girdi. ABD ise 'Rus tehdidine' karşı bu ülkelere askeri yardım vaat etti" ifadelerine yer verdi.
'SİLAH ŞİRKETLERİ DE GENİŞLEMEYİ DESTEKLEDİ'
'GÜRCİSTAN ÜYELİK NİYETİNDE'
Günümüzdeyse Gürcistan'ın NATO'ya katılma eğiliminde olduğunu ve bunun gerçekleşmesi halinde bu ülkenin ABD'nin askeri temsilciliği haline geleceğini kaydeden Macgregor, "Eğer ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'nın Gürcistan'ı Rusya'ya saldırı amaçlı kullanılacak bir platform olarak algılamasını istemiyorsa, buna net şekilde 'hayır' demeli" diye vurguladı.
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