ABD basını, NATO'nun Gorbaçov'a verdiği sözleri tutmadığını yazdı

ABD basını, Batılı ülkelerin 1990 yılında SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'a NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğinin sözünü verdiğini ancak daha sonra bu sözlerin tutulmadığını belirtti.

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, eski Almanya Şansölyesi Helmut Kohl ile bu ülkelerin dışişleri bakanlarının SSCB dağılmadan kısa süre önce eski Varşova Paktı ülkelerinin NATO'ya girmeyeceğine dair söz verdiğini anımsatan National Interest yazarı Douglas Macgregor, bu sözlerin tutulmadığının altını çizdi.

'Sovyet tehdidinin' ortadan kalkması sonrası NATO'nun yaşam gücünden mahrum kaldığını ve bu nedenle, 1993'te Washington'un NATO'nun faaliyet yönünü değiştirme çağrısı yaptığını belirten Macgregor, çağrılar sonucunda İttifak'ın ABD öncülüğünde Balkan ülkelerine girdiğini kaydetti.

'NATO, 94'TE ZOMBİYE DÖNÜŞTÜ'

NATO'nun 1994 yılında İttifak dışındaki ülkelerle işbirliği yapmak için 'Barış İçin Ortaklık' programını uygulamaya koyarak 'zombiye dönüştüğünü' yazan Macgregor, "Polonya, Çekya, Macaristan ve neredeyse tüm Doğu Avrupa NATO'ya girmek için sıraya girdi. ABD ise 'Rus tehdidine' karşı bu ülkelere askeri yardım vaat etti" ifadelerine yer verdi.

'SİLAH ŞİRKETLERİ DE GENİŞLEMEYİ DESTEKLEDİ'

Demokrat aday Bill Clinton ve Cumhuriyetçi rakibi Bob Dole'un koalisyonu genişletme söylemlerine sıkça başvurduğu 1996 başkanlık seçimleri kampanyasının da önemli rol oynadığını yazan Macgregor, şöyle devam etti: "1990'lı yıllarda Rusya, hiçbir tehlike arz etmiyor ve tehdit oluşturmak için bir gerekçe sunmuyordu. Ancak başkan seçilen Clinton ve senatörler, tarihi bir seçim yapma ve İttifak için daha fazla yardım toplama imkânının büyüsüne kapıldı. Yeni siparişler alan silah üreticileri de NATO'nun genişlemesini destekledi."

'GÜRCİSTAN ÜYELİK NİYETİNDE'

Günümüzdeyse Gürcistan'ın NATO'ya katılma eğiliminde olduğunu ve bunun gerçekleşmesi halinde bu ülkenin ABD'nin askeri temsilciliği haline geleceğini kaydeden Macgregor, "Eğer ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'nın Gürcistan'ı Rusya'ya saldırı amaçlı kullanılacak bir platform olarak algılamasını istemiyorsa, buna net şekilde 'hayır' demeli" diye vurguladı.