Rus uzman: AK Parti'nin elinde nüfusun çoğunluğu, muhalefetin elinde ise kaynakla dolu dinamik kentler var

Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, Türkiye'deki yerel seçimlerin en büyük sonucunun kutuplaşma olduğunu ve bunun siyasetteki en önemli etken olacağını ifade etti. Markov, seçimler sonucunda Ak Parti'nin elinde nüfusun çoğunluğunun, muhalefetin elinde ise hızla gelişen, dinamik ve kaynakla dolu kentlerin bulunduğunu vurguladı.

© AA / Erçin Top Rus uzman: Yerel seçimlerden çıkan sonuç Türkiye'deki politik güç dengesini değiştirmez

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansında gerçekleştirilen ‘Türkiye'deki yerel seçim sonuçları' başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuşan Markov, AK Parti'nin büyük şehirleri kaybetmesinin herkes için çok beklenmedik olduğunu belirtti.

Markov "İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'yı kaybettiler. Tercihler doğrultusunda İstanbul ikiye bölündü, ancak zafer ödülü muhalefetin temsilcisine gidiyor. Dolayısıyla muazzam finansal kaynakları kontrol etme hakkı… İstanbul, Türkiye'de siyaset ve ekonominin en önemli merkezi ve onun üzerindeki yetki hakkının kaybedilmesinin çok ciddi bedelleri olur" dedi.

'İKİ GÜÇLÜ BLOK OLUŞTU'

Markov "Seçimlerin bir başka önemli sonucu da kırsal kesimin AK Parti'den yana oy kullanması. Bu nedenle partinin elinde hâlâ bir çoğunluğun bulunmasına rağmen böyle bir değişimin olması da çok etkileyici. Seçimlerin en büyük sonucu da kutuplaşmanın keskin bir şekilde artması. Bunun sebebi de ülke içinde iki güçlü bloğun oluşması. Ülke neredeyse yarı yarıya bölündü" ifadelerini kullandı.

Markov, seçimlerle ilgili şu çıkarımda da bulundu: "İktidar partisinin elinde nüfusun çoğunluğu var, ancak muhalefetin elinde de hızla gelişen, dinamik ve kaynakları olan kentler var. Bu kutuplaşma ülkedeki siyasetin gidişatındaki en önemli etken olacak."