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18:58 03 Nisan 2019
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    NATO merkezi-Brüksel

    'NATO ülkelerinin arasında görüş birliği söz konusu değil'

    © Sputnik / Alexey Vitvitsky
    Analiz
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    Jeopolitik araştırma merkezi Eurocontinent Başkanı Pierre-Emmanuel Thomann, NATO ülkelerinin arasında güvenlik için tehdit oluşturan unsurlara yönelik görüş farklılıkları olduğunu ve ittifakın işlevsizliğiyle sadece bir alışkanlık olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti.

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    © AFP 2019 /
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    Sputnik'e konuşan Thomann, NATO'nun bugünkü sorununun, içinde yer alan ülkelerin güvenliği farklı olarak algılamalarından kaynaklandığını söyledi:

    "Daha önce NATO'nun rolü, Sovyetler Birliği'ne karşı koymak, Almanya'nın yeniden güçlenmesini önlemek ve Avrupa'daki Amerikan varlığını desteklemekken, bugünkü sorunu ise içinde yer alan ülkelerin güvenliği farklı olarak algılamalarından kaynaklanıyor. SSCB artık yok ve bu nedenle NATO üyeleri, doğuda Rusya ile ilgili durumdan rahatsız olanlara ve güney kanadında İslami terörizmle ilgili durumdan endişe duyanlara bölünmüş durumda. Ayrıca özel bir pozisyonu olan Türkiye de var."

    4 Nisan 1949'da imzalanarak NATO'nun kuruluş belgesi olan Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzalama gününün 70. yıldönümü dolayısıyla NATO'nun durumunu değerlendiren Thomann, "NATO, işlevsizliğiyle bir alışkanlık olarak varlığını sürdürüyor, zira isteyen üyelerin ABD ile ayrıcalıklı ilişkiler içinde olmasına izin veriyor, ABD idaresi içinse ittifak, Batı Avrupa ile Rusya arasında jeopolitik bir yakınlaşmaya izin vermemek üzere Avrupa'yı kendi kontrolünde tutmasını sağlayan bir araç" dedi ve şöyle devam etti:

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    "Avrupalıların, kendi çıkarları temelinde jeopolitik görüşleri ile ilgili gerçekçi bir analiz yapma kararı alacakları güne kadar, ki burada ilk sırada Avrupa-Atlantik ve Avrasya bölgelerinin Rusya ile bir denge kurulması söz konusu, NATO varlığını alışılagelmiş bir şekilde sürdürmeye devam eder."

    NATO'nun bir örgüt olarak pozisyonlarının zayıfladığına dikkat çeken Thomann, "Avrupa Birliği (AB) gibi NATO da zayıflama süreci yaşıyor, zira üye ülkeler arasında organizasyonun hedeflerine yönelik ihtilaflar giderek çoğalıyor. Bu nedenle kader anı, ittifak üyelerinin katılmasının gündeme geleceği büyük bir çarpışma durumunda gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    NATO, Pierre-Emmanuel Thomann
    Topluluk kurallarıTartışma
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