Emekli Amiral: Türkiye, NATO’nun Karadeniz’deki varlığının güçlenmesine yeşil ışık yakmaz

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson'un Rusya'ya karşı alınacak ‘önlem paketi' ile ilgili açıklamasını değerlendiren Gürdeniz, "Türkiye Karadeniz'deki barış ve istikrarı korumanın ne kadar kıymetli olduğunu iyi bilen bir devlet. Montreux Sözleşmesinin sahibi ve koruyucusu olarak Karadeniz'deki deniz güvenlik rejiminin değişimine asla izin vermez. Bunu gerek 2008 Osetya ve gerekse 2014 Kırım krizleri sırasında gördük. NATO'nun sürekli operatif kimlikle Karadeniz'de varlık göstermesine yeşil ışık yakacağını sanmıyorum" diye konuştu.
Türkiye içinde ‘mevcut küresel konjonktürü okuyamayan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine rağmen güçlü Atlantik bağları korumayı tercih eden ve Rusya'yı hala soğuk savaş paradigmasında düşman gören çevrelerin mevcut olduğunu söyleyen Gürdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Washington'da 3-4 Nisan'da bir araya gelecek olan NATO dışişleri bakanlarının Rusya'nın Karadeniz'deki eylemlerine karşılık olarak bir dizi önlem kabul edeceklerini açıklamıştı. Hutchinson, ‘paketin Ukrayna gemilerine Kerç Boğazı'ndan güvenli bir geçiş garantisinin' sağlanması için havadan dahil olmak üzere keşif faaliyetlerinin arttırılmasını ve NATO ülkelerinin daha çok sayıda gemisinin Karadeniz'e girmesini öngördüğünü aktarmıştı.
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