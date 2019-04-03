Emekli Amiral: Türkiye, NATO’nun Karadeniz’deki varlığının güçlenmesine yeşil ışık yakmaz

Türk Deniz Kuvvetleri'nden emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye'nin NATO'nun Karadeniz'deki askeri varlığının genişlemesine yeşil ışık yakmayacağını kaydetti.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson'un Rusya'ya karşı alınacak ‘önlem paketi' ile ilgili açıklamasını değerlendiren Gürdeniz, "Türkiye Karadeniz'deki barış ve istikrarı korumanın ne kadar kıymetli olduğunu iyi bilen bir devlet. Montreux Sözleşmesinin sahibi ve koruyucusu olarak Karadeniz'deki deniz güvenlik rejiminin değişimine asla izin vermez. Bunu gerek 2008 Osetya ve gerekse 2014 Kırım krizleri sırasında gördük. NATO'nun sürekli operatif kimlikle Karadeniz'de varlık göstermesine yeşil ışık yakacağını sanmıyorum" diye konuştu.

Türkiye içinde ‘mevcut küresel konjonktürü okuyamayan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine rağmen güçlü Atlantik bağları korumayı tercih eden ve Rusya'yı hala soğuk savaş paradigmasında düşman gören çevrelerin mevcut olduğunu söyleyen Gürdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU Rusya: NATO, Karadeniz’i askerileştirmekle meşgul

"Türk-Rus dayanışma ve dostluğunun Atatürk sonrası en iyi dönemini yaşadığımız günümüzde bu çevrelerin bazen sürprizler yaratabileceğini unutmamak gerekir. Ancak Cumhuriyet Donanması, Türkiye'mizin kuruluşunda (1919-1923 döneminde Türkiye'deki bağımsızlık savaşı sırasında Sovyetler'den silah sevkiyatlarının yapıldığı) Karadeniz'deki lojistik nakliyatın ve Türk-Rus dostluğunun ne kadar önemli rol oynadığını iyi bilir ve bu ruhunu korur."

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Washington'da 3-4 Nisan'da bir araya gelecek olan NATO dışişleri bakanlarının Rusya'nın Karadeniz'deki eylemlerine karşılık olarak bir dizi önlem kabul edeceklerini açıklamıştı. Hutchinson, ‘paketin Ukrayna gemilerine Kerç Boğazı'ndan güvenli bir geçiş garantisinin' sağlanması için havadan dahil olmak üzere keşif faaliyetlerinin arttırılmasını ve NATO ülkelerinin daha çok sayıda gemisinin Karadeniz'e girmesini öngördüğünü aktarmıştı.