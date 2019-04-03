‘S-400 alımı, Türkiye’nin politik bağımsızlığıyla ilgili’

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison’ın Türkiye açıklamasını değerlendiren Rus uzman Mihaylov, bu açıklamada ABD’nin söylemi açısından yeni hiçbir şey olmadığını belirtti.

Hutchison, Türkiye'yi ancak S-400'den vazgeçmesi şartıyla NATO üyesi olarak görmek istediklerini açıklamıştı. ABD'li diplomat, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bilginin Rus sistem üzerinden aktarılabileceği konusunda kuşkuları olduğunu dile getirmişti.

'ABD, TÜRKİYE'YE BASKISINI SÜRDÜRECEK'

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü'nden Sergey Mihaylov, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Hutchison'ın açıklaması, artık rutin hale gelmiş Amerikan politik çizgisidir. Bu, ABD'nin S-400 ve iki ülke arasındaki diğer sorunlardan dolayı Türkiye'ye yaptığı diplomatik ve propaganda baskısının bir unsuru".

ABD'nin Türkiye'ye baskısını sürdüreceği, ama somut sert tedbirler almayacağı tahmininde bulunan uzman, "Kararlı bir adım atacaklarını sanmıyorum. Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilme konusunu gündeme getirmeleri ise hiç mümkün görünmüyor" dedi.

'TÜRKİYE, S-400 ALIMINDAN VAZGEÇMEYECEK'

Mihaylov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ile ilişkilerde oluşan durumun farkında olduğunu ve bu yüzden S-400 ve Suriye konularında tamamen bağımsız hareket ettiğini söyledi.

Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmeyeceği tahmininde bulunan uzman, "Erdoğan için hem ülke içinde hem dışındaki imajı çok önemli. Erdoğan bunun, siyasi itibar meselesi olduğunu defalarca dile getirmişti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın S-400 alımını, Türkiye'nin büyük bir güç olarak politik bağımsızlığına bağladığını, bu yüzden anlaşmadan vazgeçmesinin Cumhurbaşkanı için çok güçlü bir darbe ve imaj kaybı olacağını belirterek, "Erdoğan'ın buna müsaade etmesi mümkün görünmüyor. Çok düşük ihtimal" yorumunda bulundu.