‘Türkiye, S-400 konusunda ABD'nin emirleri doğrultusunda hareket etmediğini gösteriyor'

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Uzak ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Çavuşoğlu'nun "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır" açıklamasını değerlendirdi: "Türkiye'nin ABD'nin emirleri doğrultusunda hareket etmediğini ve kendi bağımsız politikasını gütme hakkının bulunduğunu gösteriyor."

© AFP 2019 / John Macdougall Çavuşoğlu: ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor

Russia Today'e konuşan Fitin "Türkiye, ABD'nin emirleri doğrultusunda hareket etmiyor. NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip ve körü körüne Washington'ın belirlediği kurallara uymak yerine İttifak kapsamında kendi politikasını gütme hakkı olduğunu düşünüyor. Bu da doğal olarak ABD'nin sinirlerini bozuyor" dedi.

Rus askeri uzman Yuriy Knutov da "Türkiye, S-400'ün en iyisi olduğunun farkında. Ayrıca Rusya Ankara'ya bir dizi teknoloji vermeyi planlıyor. Türkiye de bununla ilgileniyor zira tamamen NATO silahlarına bel bağlamamak için savunma endüstrisini güçlendirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı.