'ABD, Türkiye'nin NATO'dan tamamen kopmasından korkuyor'

Sputnik'e konuşan Rus siyaset uzmanı Yevgeniy Ben, Türkiye'nin hem NATO hem AB hem de ABD'yle ilişkilerde çıkarları bulunduğu için Washington'ın Ankara'yı şantaj yoluyla dizginlemeye çalıştığını kaydetti.

Ancak asıl meselenin Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son iki yıl içinde ciddi şekilde pekişmesi olduğuna dikkat çeken Ben, "Washington'ın temel kaygısı, Rusya'yla olan yakın ilişkisi nedeniyle Türkiye'nin NATO'nun nüfuzu altından tamamen çıkması. Sadece Türk Akımı doğalgaz boru hattı bile iki ülkenin endüstriyel ve ekonomik açıdan birbirine bağlı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Rus uzman, Suriye krizi ve Kürt sorunu gibi meselelerin ise son yıllarda Türkiye ve ABD arasında ihtilaf konusu haline geldiğinin altını çizdi.

Pence, "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" demişti.