Altaylı: Rusya'dan Su-57 almak şart oldu, ABD'nin anlayacağı dil bu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Rusya'nın geliştirdiği ve ABD'nin F-35'lerine rakip olarak gösterilen Su-57 uçaklarıyla ilgili olarak "Rusya ile bu yeni uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması ile ilgili pazarlıklara bir an önce başlamak lazım" dedi.

© AP Photo / Pavel Golovkin Rus Su-57 ve Amerikan F-35 uçakları ABD basınında

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye ile ABD arasında S-400 ve F-35 gerilimi sürerken, Türkiye'nin Rusya'dan Su-57 uçaklarını envanterine katması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin S-400'lerle ilgili tavrı giderek daha sertleşiyor. Bir yandan ipler koparılmıyor ama diğer yandan gerilim tırmanıyor. F-35'lerin Türkiye'ye verilmesinin önüne ciddi engeller koyuldu bile. Daha önce de yazmıştım. 'Hem F-35'leri hem Rus muadili Su-57'yi alalım' diye.

'BENCE ARTIK ŞART OLDU'

Bence artık şart oldu. Rusya ile bu yeni uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması ile ilgili pazarlıklara bir an önce başlamak lazım. ABD'nin anlayacağı dil bu."