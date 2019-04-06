'Borisov’un Türkiye’den özür koparma çabası Bulgaristan’ın itibarına zarar veriyor'

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) eski milletvekili Osman Oktay, Başbakan Boyko Borisov’un, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ifadeleri için Ankara’yı özür dilemeye ikna etme çabasının sadece Bulgaristan’ın itibarına zarar verdiğini belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendiren Osman Oktay, "Beş saatlik görüşmeye ve yalvarmaya gerek yok. Bu beş saatlik görüşme başbakanımızı gözden düşürüyor. Ya kapıyı sert kapatırsın ve senden özür diliyorlar ya da özür dileninceye kadar hiçbir görüşme yapmazsın" dedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahariyeva'nın da Çavuşoğlu'nun ifadelerine tepkisini de olumsuz değerlendiren Osman Oktay, Bulgar diplomatın, Türk mevkidaşının yasa değişikliği talebine "hemen, yani 1 yıl önce" tepki vermesi gerektiğini, ancak bu olayın yeni ortaya çıktığını kaydetti.

"Benim için yöneticilerimizin tepkisi doğru değildi" diyen Osman Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahariyeva, Çavuşoğlu'nun bir yıl önce bu konuyu onunla görüştüğünü itiraf etti. Dışişleri bakanlarının konuşmaları özele girmez, hemen tepki vermek gerekir. Bulgaristan hükümeti bu konuşmaları ve Ankara'nın tepki göstereceğini biliyorduysa Dinler Yasası oylanmasının ertelenmesi gerekiyordu. Türkiye'deki yerel seçimlerin bitmesini bekleyip yasayı öyle kabul etmek gerekiyordu".