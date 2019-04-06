ABD medyası: Türkiye'nin S-400'leri satın alması F-35 teknolojilerini açığa çıkarabilir

Makalede, NATO ülkelerinin taktik bilgileri iletmek için kullandığı ve ittifakın askeri uçaklarına, gemilerine ve kara kuvvetlerine gerçek zamanlı veri paylaşımı olanağı tanıyan ‘Link 16' adlı sistemlerinin de tehlikeye maruz kalabileceği ifade edildi.
Radar sistemlerinin tasarımcısının açıklamalarını aktaran gazete, "F-35'in S-400 sistemlerinin hemen yakınından geçmesi durumunda zaman içerisinde bu F-35'in görünmezliği ile ilgili gizli özelliklere ulaşılabilir ve ‘stels' olanakları daha ayrıntılı incelenebilir" ifadelerini kullandı.
Air Force Times, böylelikle Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının, ABD Hava Kuvvetleri'nin İncirlik Hava Üssü'nden F-35 uçakları kullanmasını dahi zora sokacağını vurguladı.
Türk yetkililer birçok kez, ABD'nin tüm baskılarına rağmen Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alımı konusunda kararlı olduğunu vurgulamıştı. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin alım sürecinin işlediğini, teslimatların önümüzdeki temmuzda başlayacağını duyurmuştu.
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