Fatih Altaylı: Hak korumak ayrı bir şeydir, seçmene hakaret ayrı bir şeydir

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın bugün tarihli 'İtiraz algoritması' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İstanbul'daki seçim sonuçlarının 'Gerçekçi' olmadığını savunanlar ortaya şöyle bir gerekçe koyuyorlar: "İlçe belediyelerinde ve belediye meclisinde AK Parti daha fazla oy alırken, büyükşehirde geri olması bu seçmen profili ile nasıl mümkün olabilir?"

Seçmen profilini onlar kadar yakından tanımam ama bu söylenen cümlenin geçmişte seçmene 'Bidon kafalı' diyenlerden hiçbir farkının olmadığını söyleyebilirim.

Çünkü bu cümleden çıkan anlam şudur: 'Bizim seçmen iki ayrı tercih yapacak ve bunu bir zarfa koyacak kadar akıllı değildir.'

Hak korumak ayrı bir şeydir seçmene hakaret ayrı bir şeydir."