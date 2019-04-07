'Erdoğan’ın Ayasofya’yı camiye çevirme planı gerçekleşebilir'

© REUTERS / Ümit Bektaş Erdoğan: Ayasofya'yı seçimden sonra isim olarak camiye çevireceğiz

Yunan Askeri Akademisi'nden Türkiye uzmanı Doç. Dr. Kostas Grivas, Sputnik'e verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Müzesi'nin turistler tarafından ücret ödenmeden ziyaret edilebilmesi için statüsünün cami olarak değiştirilebileceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

'AYASOFYA AÇIKLAMASI, TÜRKİYE'DEKİ JEOPOLİTİK DEĞİŞİMLERİN BİR YANSIMASI'

Grivas, "Bana göre Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye çevirme niyeti ile ilgili sözler, sadece seçim öncesi kampanyada sarf edilen sözlerden değil. Bu açıklama, Müslüman dünyasının lideri ve Avrasya'da bağımsız bir güç kutbu olarak hareket etmek isteyen Türkiye'deki jeopolitik değişimlerin bir yansıması" dedi ve şöyle devam etti:

"Yani Erdoğan değil de şu anki değişmiş haliyle Türkiye, geçmişe göre çok farklı bir Türkiye olduğunun, sözüm ona uluslararası toplumu küçümsemeye cesaret eden ve büyük bir Avrasya gücü, yeni bağımsız Avrasya'da İslami bir ülke olarak hareket etmek isteyen bir otokrasi olduğunu göstermenin yollarını arıyor".

'ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI SEÇİM ÖNCESİNDEN YAPILAN TÜRDEN DEĞİL'

© REUTERS / Murad Sezer Sırp piskopos: Ayasofya müze olarak kalıp Müslüman ve Hristiyanlar için ibadete açılabilir

Erdoğan'ın açıklamasının seçim öncesinde yapılan açıklamalar türünden olmadığını ve sonuçları olabileceğini söyleyen Grivas, "Sonuç olarak böyle bir şeyin olup olmayacağını bilmiyorum, fakat bu gerçeği yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ ERDOĞAN'I ETKİLEMEZ'

Uluslararası toplumun Türkiye'yi etkileyebileceğini düşünmediğini ifade eden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer uluslararası toplumun buna bir tepki vereceğini düşünecek olursak bu tepki, Türkiye'yi ve özellikle de Erdoğan'ı pek etkileyecek türden olmaz. Bunun Türkiye için çok kötü sonuçları olacağını düşünmüyorum. Bu mantık içerisinde, yani (Türkiye'nin) bağımsız bir ülke olduğunu, hiç kimseden korkmadığını ve istediklerini yaptıklarını gösterme yönünde elde etmek istediği olumlu unsurların daha fazla olacağını düşünüyorum".

'TÜRK LİDER TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ'

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Geçen mart ortalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye dönüştürmek istemediği ve böyle bir oyunun içinde olmayacağı yönündeki açıklamalarını da yorumlayan Grivas, Türk liderinin tutumunu değiştirdiğine dikkat çekti:

"Onun durumu doğru olarak gördüğü şekil ve yöntemlerle yönettiğini düşünüyorum. Ayasofya'yı camiye çevirme çabasının tesadüf olmadığı ve kalıcı olacağı kanısındayım. Şimdi hemen yapmasa da bir süre sonra yapar. Seçim öncesi amaçlarla gelip daha sonra yok olan bir şey değil. Böyle bir şey olacak, ya Ayasofya cami olacak, ya da bu konunun sürekli olarak gündemde kalacağı bir durum oluşacak. Çünkü bu konu, Türkiye'nin şu anki otokratik politikalarına hizmet ediyor."

Erdoğan'ın şu anda 60 TL olan Ayasofya Müzesi'ne giriş biletlerinden elde edilen gelirleri kaybetmekten çekinip çekinmediği sorusuna Grivas, "Hayır, Erdoğan için böyle bir konu yok" yanıtını verdi.