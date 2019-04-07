Alman basını: Erdoğan kibrinin bedelini ödedi

Gazeteci Stefan Kornelius'un kaleme aldığı makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki karşıt ülke olan ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek istediği, fakat gücünü fazla abarttığı ve bunun cezasını ödediği ileri sürüldü.

Türkiye Cumhurbaşkanı için başarısız olan yerel seçimlerden bir gün sonra ABD'nin Erdoğan'a bir darbe daha indirdiği belirtilen yazıda, Amerikan yönetiminin aslında Ankara için çok büyük bir önemi olan ve 100 adet F-35 avcı uçağının teslimatını kapsayan savunma projesi kapsamında işbirliği yapmayı reddettiği kaydedildi. Yazar, Washington'un bu tutumunda şaşırtıcı hiçbir şey olmadığını, zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus S-400 sistemleri anlaşmasıyla böyle bir sonuca kendi neden olduğunu ifade etti.

Savaş sistemleri için üretici ülkeden teknik destek de gerektiğini belirten Kornelius, Türkiye'nin Amerikan avcı uçaklarıyla ilgili verileri S-400'lerden geçirmesi halinde aynı şekilde Moskova'ya uçakların çizimlerini de gönderebileceklerini iddia etti.

İhtilafın Türk yetkililerin kibirli tutumunu ortaya koyduğuna dikkat çeken yazar, Erdoğan'ın Rusya'dan savaş uçakları da satın alabileceğini, fakat böyle bir adımdan sonra NATO üyeliğini unutabileceğini ve bu nedenle böyle bir kararı alma ihtimalinin çok düşük olduğunu ileri sürdü.

Bu durumun Almanya için öğretici nitelikte olabileceği belirtilen yazıda, silah satanların siyasi araçları elde ettiği, ABD'nin Türkiye üzerinden bölgedeki pozisyonlarını güçlendirdiği ve bunun için çok şey vermeye hazır olduğu, Erdoğan'ın ise anlaşmayı bu kadar açık bir şekilde bozduğu için bunun bedelini ödemesi gerektiği vurgulandı.