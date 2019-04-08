İsrail yarın sandık başına gidiyor, seçim yolsuzlukla anılan Netanyahu için kritik önemde

İsrail yarın erken genel seçim için sandık başına gidiyor. Adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla anılan ve 10 yıldır koltukta olan Başbakan Benyamin Netanyahu için seçim kritik bir sınav olacak.

© REUTERS / Ronen Zvulun Yolsuzluk soruşturmasıyla sıkışan Netanyahu'dan seçimdeki rakiplerine 'hakaret' davası hamlesi

İsrail genelinde yarın (9 Nisan) yapılacak seçimlerde 5 milyon 800 binden fazla kayıtlı seçmen oy kullanacak. Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı tahmin edilen seçimlerde 41 parti yarışacak.

Genel seçimlerin güvenliği ve siyasi talimatlar gereği, oylama bitene kadar Batı Şeria'daki bölgeler ve Gazze Şeridi'nin geçiş noktaları kapsamlı olarak giriş çıkışlara kapatılacak.

Seçimlere katılacak parti sayısı oldukça fazla olmasına rağmen yüzde 3,25 olan seçim barajını aşarak meclise (Knesset) girmeyi başaran parti sayısının 10 ila 14 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Kararsız seçmenin oldukça yüksek olduğu ülkede sandığa katılım oranının seçimin kaderini belirleyeceği belirtiliyor.

KAZANIRSA EN UZUN SÜRE BAŞBAKANLIK YAPAN LİDER OLACAK

Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı üç ayrı soruşturma dosyası bulunan Netanyahu için bu seçimin oldukça önemli olduğu ifade ediliyor.

Netanyahu eğer bu seçimi de kazanırsa, en uzun süre Başbakanlık yapan İsrailli lider olacak. İsrail'in ilk Başbakanı olan David Ben Gurion, bu görevi yaklaşık 14 yıl boyunca sürdürmüştü. Netanyahu ilk kez 1996'da Başbakanlık koltuğuna oturdu ve 2009'dan bu yana da aralıksız üç dönemdir bu görevi yürüttü.

Bu seçimden de galip çıkmak isteyen Netanyahu son dönemde aşırı sağın oyunu almak için keskin çıkışlar yaptı.

Geçen yıl kabul edilen "İsrail'in Yahudilerin devleti olduğunu" ilan eden yasayı anımsatan Netanyahu, ülkenin "Tüm vatandaşlarının bir devleti olmadığını" söyledi.

Son olarak Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini ilhak edeceğini açıkladı. Netanyahu aşırı sağ hareketlerle seçim işbirliği de yaptı.

© AA / Muhammed Ali Yiğit İsrail 9 Nisan'da seçim için sandık başına gidiyor. 41 partinin yarışacağı saçimde 5.8 milyondan fazla İsraillinin oy kullanması bekleniyor.

ANKETLER ÖNDE GÖSTERİYOR

Kamuoyu araştırmaları Netanyahu'yu önde gösteriyor. Anketlere göre Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü Likud Partisinin 120 sandalyeli meclise 28-30 arasında milletvekili sokması öngörülüyor.

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Likud'un en yakın rakibi olarak gösterilen ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid'in kurduğu ‘Mavi-Beyaz' ittifakının ise 26-28 milletvekili çıkarması bekleniyor.

KOALİSYON HÜKÜMETİ BEKLENİYOR

Kamuoyu yoklamalarına göre, hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşması beklenmiyor. Bu da ülkeyi yeni bir koalisyon hükümetinin beklediğini ortaya koyuyor.

Seçimin en güçlü iki adayı Likud ile Mavi-Beyaz ittifakının koalisyon hükümeti kurması için masaya oturması zor gözüküyor.

Netanyahu, geçtiğimiz günlerde, Gantz'ın liderliğindeki ittifak ile koalisyon hükümeti kurmayacağını söylemişti. Gantz da benzer şekilde Netanyahu ile koalisyon fikrine kapıları kapatmıştı.

© REUTERS / Jim Hollander İsrail seçimlerinde kritik denge

Gantz'ın liderliğini yürüttüğü Mavi-Beyaz ittifakı geçen haftaya kadar kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun partisinin önünde gösterilse de seçime günler kala yapılan anketlerde, Mavi-Beyaz'ın oylarındaki ciddi düşüş dikkati çekiyor.

Yair Lapid ile kurduğu ittifakla Netanyahu'ya rakip olan Gantz, asker kökenli olması nedeniyle İsrail'de ciddi bir desteğe sahip. Netanyahu'nun Gantz'ı sık sık solcu olmakla itham ediyor.

FİLİSTİNLİ PARTİLER İKİ İTTİFAKLA SEÇİME GİRİYOR

Seçimin en çok merak edilen konularından biri de İsrail vatandaşı Filistinlilere ait partilerin meclise girip giremeyeceği.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler iki ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerinden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Ortak Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.