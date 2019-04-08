Kayıt
16:54 08 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail, 9 Nisan'da seçime gidiyor

    İsrail yarın sandık başına gidiyor, seçim yolsuzlukla anılan Netanyahu için kritik önemde

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İsrail yarın erken genel seçim için sandık başına gidiyor. Adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla anılan ve 10 yıldır koltukta olan Başbakan Benyamin Netanyahu için seçim kritik bir sınav olacak.

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem September 5, 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Yolsuzluk soruşturmasıyla sıkışan Netanyahu'dan seçimdeki rakiplerine 'hakaret' davası hamlesi
    İsrail genelinde yarın (9 Nisan) yapılacak seçimlerde 5 milyon 800 binden fazla kayıtlı seçmen oy kullanacak. Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı tahmin edilen seçimlerde 41 parti yarışacak.

    Genel seçimlerin güvenliği ve siyasi talimatlar gereği, oylama bitene kadar Batı Şeria'daki bölgeler ve Gazze Şeridi'nin geçiş noktaları kapsamlı olarak giriş çıkışlara kapatılacak.

    Seçimlere katılacak parti sayısı oldukça fazla olmasına rağmen yüzde 3,25 olan seçim barajını aşarak meclise (Knesset) girmeyi başaran parti sayısının 10 ila 14 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Kararsız seçmenin oldukça yüksek olduğu ülkede sandığa katılım oranının seçimin kaderini belirleyeceği belirtiliyor.

    KAZANIRSA EN UZUN SÜRE BAŞBAKANLIK YAPAN LİDER OLACAK

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Gali Tibbon
    Seçime 3 gün kala Netanyahu: Gazze Şeridi’ni Abbas’a vermeyeceğim
    Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı üç ayrı soruşturma dosyası bulunan Netanyahu için bu seçimin oldukça önemli olduğu ifade ediliyor.

    Netanyahu eğer bu seçimi de kazanırsa, en uzun süre Başbakanlık yapan İsrailli lider olacak. İsrail'in ilk Başbakanı olan David Ben Gurion, bu görevi yaklaşık 14 yıl boyunca sürdürmüştü. Netanyahu ilk kez 1996'da Başbakanlık koltuğuna oturdu ve 2009'dan bu yana da aralıksız üç dönemdir bu görevi yürüttü.

    Bu seçimden de galip çıkmak isteyen Netanyahu son dönemde aşırı sağın oyunu almak için keskin çıkışlar yaptı.

    Geçen yıl kabul edilen "İsrail'in Yahudilerin devleti olduğunu" ilan eden yasayı anımsatan Netanyahu, ülkenin "Tüm vatandaşlarının bir devleti olmadığını" söyledi.

    Son olarak Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini ilhak edeceğini açıkladı. Netanyahu aşırı sağ hareketlerle seçim işbirliği de yaptı.

    İsrail 9 Nisan'da seçim için sandık başına gidiyor. 41 partinin yarışacağı saçimde 5.8 milyondan fazla İsraillinin oy kullanması bekleniyor.
    © AA / Muhammed Ali Yiğit
    İsrail 9 Nisan'da seçim için sandık başına gidiyor. 41 partinin yarışacağı saçimde 5.8 milyondan fazla İsraillinin oy kullanması bekleniyor.

    ANKETLER ÖNDE GÖSTERİYOR

    Kamuoyu araştırmaları Netanyahu'yu önde gösteriyor. Anketlere göre Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü Likud Partisinin 120 sandalyeli meclise 28-30 arasında milletvekili sokması öngörülüyor.

    Knesset
    © REUTERS / Ammar Awad
    İsrail'de aşırı sağ siyaset protestosu: Sana orta parmağını gösterecek politikacılara oy verme
    Likud'un en yakın rakibi olarak gösterilen ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid'in kurduğu ‘Mavi-Beyaz' ittifakının ise 26-28 milletvekili çıkarması bekleniyor.

    KOALİSYON HÜKÜMETİ BEKLENİYOR

    Kamuoyu yoklamalarına göre, hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşması beklenmiyor. Bu da ülkeyi yeni bir koalisyon hükümetinin beklediğini ortaya koyuyor.
    Seçimin en güçlü iki adayı Likud ile Mavi-Beyaz ittifakının koalisyon hükümeti kurması için masaya oturması zor gözüküyor.

    Netanyahu, geçtiğimiz günlerde, Gantz'ın liderliğindeki ittifak ile koalisyon hükümeti kurmayacağını söylemişti. Gantz da benzer şekilde Netanyahu ile koalisyon fikrine kapıları kapatmıştı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Jim Hollander
    İsrail seçimlerinde kritik denge
    Gantz'ın liderliğini yürüttüğü Mavi-Beyaz ittifakı geçen haftaya kadar kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun partisinin önünde gösterilse de seçime günler kala yapılan anketlerde, Mavi-Beyaz'ın oylarındaki ciddi düşüş dikkati çekiyor.

    Yair Lapid ile kurduğu ittifakla Netanyahu'ya rakip olan Gantz, asker kökenli olması nedeniyle İsrail'de ciddi bir desteğe sahip. Netanyahu'nun Gantz'ı sık sık solcu olmakla itham ediyor.

    FİLİSTİNLİ PARTİLER İKİ İTTİFAKLA SEÇİME GİRİYOR

    Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu: Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim
    Seçimin en çok merak edilen konularından biri de İsrail vatandaşı Filistinlilere ait partilerin meclise girip giremeyeceği.

    İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler iki ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerinden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Ortak Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.

    Etiketler:
    başbakanlık, sandık, koalisyon, rüşvet, sağ, yolsuzluk, hükümet, seçim, Yahudi, Likud, Mavi-Beyaz ittifakı, Knesset, Yair Lapid, Benny Gantz, Benyamin Netanyahu, Batı Şeria, Gazze, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Gazze'deki hayvanat bahçesinde kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı.
    Gazze'de hayvanat bahçesinde kafesler açıldı, kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı
    Karikatür
    'ABD'de OPEC'e anti-tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petro-doları bırakacak'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet