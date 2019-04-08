Rus uzman: Erdoğan'ın hırsları NATO'ya uygun değil

Erdoğan'ın "Rusya'nın S-400 teklifi, ABD'nin Patriot teklifinden daha iyi" açıklamasını Russia Today (RT) televizyonuna değerlendiren Blohin, "Erdoğan'ın hırsları, NATO için uygun değil. Bu tutum, Washington'da nefret uyandırıyor. Eğer Erdoğan bu kadar hırslı davranmaya devam ederse, ABD, Türkiye'deki durumu içeriden zayıflatacak. Ayrıca Türkiye'ye yaptırım uygulanacak" dedi.

'NATO İÇİNDE KRİZ YAŞANIYOR'

Ankara'nın kendi yolundan ilerlemeye devam edeceğini düşünen Blohin, "Türkiye, ABD'den sonra NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. İkinci güçlü ordunun İttifak'ın mimarı, koordinatörü durumundaki Washington'la işbirliği yapmak istememesi, muhtemelen NATO'da kriz yaşandığına tanıklık ediyor. Zira blok içinde demir disiplin uygulanması gerekir" ifadelerini kullandı.

'ABD, VENEZÜELLA'DAKİ SÜRECİ TÜRKİYE'DE UYGULAMAYA ÇALIŞACAK'

Blohin'e göre Ankara'nın böyle davranmaya devam etmesi halinde, Washington, Venezüella'daki sürecin benzerini Türkiye'de uygulama girişiminde bulunabilir.