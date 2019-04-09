Kayıt
12:50 09 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İran Devrim Muhafızları

    Habertürk yazarı Turgut: ABD'nin 'Devrim Muhafızları' kararının ucu Türkiye'ye dokunabilir

    © AFP 2019 /
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 65

    Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD'nin İran'ın Devrim Muhafızları güçlerini terörist ilan etmesinin ucunun Türkiye'ye dokunabileceği görüşünü dile getirdi.

    Serdar Turgut, Habertürk'te "ABD'nin tehlikeli kararının ucu Türkiye'ye dokunur" başlığıyla yayımlanan yazısında "Sızmış olan bilgilere göre Amerika tarihinde ilk kez yönetim, bir başka ülkenin resmi ordusunu tümünden terörist örgüt olarak ilan etmeyi düşünüyor" ifadesini kullandı.

    Turgut şöyle devam etti:

    İran Devrim Muhafızları
    © AFP 2019 /
    WSJ: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan edecek
    "İran'ın Devrim Muhafızları gücünün terörist olarak ilan edilmesi durumunda buna İran'ın da Amerikan ordusunun tümünü terörist olarak ilan edip cevap vereceği biliniyor Washington'da. Karşılıklı böyle kararlar alındığı takdirde bunun bölgede neredeyse karşılıklı savaş ilan edilmiş olmasın benzer bir durum ortaya çıkacağını da biliyor buradaki yetkililer ama bu tehlikeli duruma rağmen yine de göze alıyorlar bunu ve çalışmalar kesintisiz sürüyor.

    'TÜRKİYE'Yİ TEHLİKEYE ATAR'

    Bu Türkiye'nin sınırlarında yepyeni, bir büyük savaş tehlikesi yaratmasının yanı sıra başka ciddi tehlikeler de içeriyor.

    ABD, Devrim Muhafızlarını terörist ilan ederse bununla iş yapan herkese ve her ülkeye de yaptırımlar uygulayabilecek. İşin ucu buradan da Türkiye'ye dokunabilecek.

    İran'ın Devrim Muhafızları askeri güç olmanın yanı sıra aynı zamanda ülkenin önemli bir ekonomik gücünü de oluşturuyor. Yapılan hesaplamalara göre İran ekonomisinin yüzde 20'sini Devrim Muhafızları'nın kurduğu şirketler kontrol ediyor.

    Secretary of State Mike Pompeo answers a question during a news conference on Tuesday, March 26, 2019, at the Department of State in Washington
    © AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
    Pompeo: Devrim Muhafızları zayıflamadan Ortadoğu'da barış ve istikrar mümkün değil
    Onların kontrolü altında olan enerji sektörü gibi önemli bölümler de var.

    Amerika'nın koymuş olduğu sert ambargonun dışında kalmış olan Türkiye, İran'la iş yapmayı sürdürüyor.

    Ancak İran Devrim Muhafızları terörist ilan edilir ve yeni yaptırım tehditleri resmileşirse, İran ile iş yaparken Devrim Muhafızları'nın şirketleri ile iş yapıldığı taktirde Türkiye'ye de yaptırım gelmesi ihtimali doğacak. Ve Washington'daki Türkiye karşıtı birimlerin bunu seve seve yapmaya girişecekleri de biliniyor.

    Bu nedenle seçim sonucu yüzünden içine kapanmış gibi gözüken Türkiye bu yeni tehdidi yakından takip etmeli ve kendisini koruyacak etkin adımları muhakkak atmalı."

    Etiketler:
    liste, terörist, yaptırım, Pentagon, İran Devrim Muhafızları, Serdar Turgut, İran, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karelya'daki Kiji Müzesi
    Karelya’nın 'kültür incisi': Kiji Açık Hava Müzesi
    Karikatür
    'ABD'de OPEC'e anti-tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petro-doları bırakacak'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet