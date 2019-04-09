Habertürk yazarı Turgut: ABD'nin 'Devrim Muhafızları' kararının ucu Türkiye'ye dokunabilir

Serdar Turgut, Habertürk'te "ABD'nin tehlikeli kararının ucu Türkiye'ye dokunur" başlığıyla yayımlanan yazısında "Sızmış olan bilgilere göre Amerika tarihinde ilk kez yönetim, bir başka ülkenin resmi ordusunu tümünden terörist örgüt olarak ilan etmeyi düşünüyor" ifadesini kullandı.

Turgut şöyle devam etti:

"İran'ın Devrim Muhafızları gücünün terörist olarak ilan edilmesi durumunda buna İran'ın da Amerikan ordusunun tümünü terörist olarak ilan edip cevap vereceği biliniyor Washington'da. Karşılıklı böyle kararlar alındığı takdirde bunun bölgede neredeyse karşılıklı savaş ilan edilmiş olmasın benzer bir durum ortaya çıkacağını da biliyor buradaki yetkililer ama bu tehlikeli duruma rağmen yine de göze alıyorlar bunu ve çalışmalar kesintisiz sürüyor.

'TÜRKİYE'Yİ TEHLİKEYE ATAR'

Bu Türkiye'nin sınırlarında yepyeni, bir büyük savaş tehlikesi yaratmasının yanı sıra başka ciddi tehlikeler de içeriyor.

ABD, Devrim Muhafızlarını terörist ilan ederse bununla iş yapan herkese ve her ülkeye de yaptırımlar uygulayabilecek. İşin ucu buradan da Türkiye'ye dokunabilecek.

İran'ın Devrim Muhafızları askeri güç olmanın yanı sıra aynı zamanda ülkenin önemli bir ekonomik gücünü de oluşturuyor. Yapılan hesaplamalara göre İran ekonomisinin yüzde 20'sini Devrim Muhafızları'nın kurduğu şirketler kontrol ediyor.

© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz Pompeo: Devrim Muhafızları zayıflamadan Ortadoğu'da barış ve istikrar mümkün değil

Onların kontrolü altında olan enerji sektörü gibi önemli bölümler de var.

Amerika'nın koymuş olduğu sert ambargonun dışında kalmış olan Türkiye, İran'la iş yapmayı sürdürüyor.

Ancak İran Devrim Muhafızları terörist ilan edilir ve yeni yaptırım tehditleri resmileşirse, İran ile iş yaparken Devrim Muhafızları'nın şirketleri ile iş yapıldığı taktirde Türkiye'ye de yaptırım gelmesi ihtimali doğacak. Ve Washington'daki Türkiye karşıtı birimlerin bunu seve seve yapmaya girişecekleri de biliniyor.

Bu nedenle seçim sonucu yüzünden içine kapanmış gibi gözüken Türkiye bu yeni tehdidi yakından takip etmeli ve kendisini koruyacak etkin adımları muhakkak atmalı."