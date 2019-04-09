Rus uzman: Hem Rusya hem de Türkiye gaz fiyatı konusunda çözüm bulunmasından yana

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı sırasında gündeme gelen Rus gazı fiyatına ilişkin anlaşmazlığı yorumlayan Rus enerji uzmanı Nikolay Hrenkov, bunun ticari bir konu olduğunu ve hem Moskova hem de Ankara'nın çözüme ilgi duyduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Hrenkov, "Ankara, partnerlik ilişkilerimizi göz önüne alarak doğalgaz fiyatlarının düşürülmesinde ısrar ediyor. Putin, Erdoğan'a yanıt olarak gaz fiyatlarının piyasa koşullarına göre belirlendiğini söyledi. Bunun, liderler seviyesinde değil, Gazprom ve Türk partnerleri arasında yapılacak görüşmelerin konusu olduğunu düşünüyorum. Bence her iki tarafın kabul edeceği bir formül bulabilirler" dedi.

'İKİ ÜLKE DE BALKANLARA GAZ TEDARİKİNDE YER ALMAK İSTİYOR'

Bu görüşünü "Türkiye, Rus gazı sevkiyatına ve Balkanlara gaz tedariki için transfer merkezi olmaya çok ilgi gösteriyor. Gazprom ve Rusya da, Türk Akımı ve gelecekte inşa edilecek 'Balkan Akımı' üzerinden Avrupa'ya gaz sevk etmeye ilgi gösteriyor" sözleriyle destekleyen Hrenkov, bunun siyasi olmaktan ziyade ticari bir konu olduğunu, müzakerelerden sonra kabul edilebilir bir formül bulunacağını vurguladı.

Gaz fiyatlarının Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un iradesiyle oluşmadığına dikkat çeken Putin, "Fiyatlar piyasa koşullarına göre oluşuyor. Piyasadaki fiyat, Gazprom tarafından tayin edilmiyor. Burada sorunlar var, Türk dostlarımız ticari gerekçelerle bir takım formatlar üzerinde duruyor, Gazprom farklı çözümler sunuyor. Fakat her şeye rağmen çözümler bulunacak. Onları arayıp bulacağız, çünkü Türkiye pazarına değer veriyoruz" diye konuşmuştu.