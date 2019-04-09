Rus uzman: Hem Rusya hem de Türkiye gaz fiyatı konusunda çözüm bulunmasından yana

Sputnik'e konuşan Hrenkov, "Ankara, partnerlik ilişkilerimizi göz önüne alarak doğalgaz fiyatlarının düşürülmesinde ısrar ediyor. Putin, Erdoğan'a yanıt olarak gaz fiyatlarının piyasa koşullarına göre belirlendiğini söyledi. Bunun, liderler seviyesinde değil, Gazprom ve Türk partnerleri arasında yapılacak görüşmelerin konusu olduğunu düşünüyorum. Bence her iki tarafın kabul edeceği bir formül bulabilirler" dedi.
'İKİ ÜLKE DE BALKANLARA GAZ TEDARİKİNDE YER ALMAK İSTİYOR'
Gaz fiyatlarının Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un iradesiyle oluşmadığına dikkat çeken Putin, "Fiyatlar piyasa koşullarına göre oluşuyor. Piyasadaki fiyat, Gazprom tarafından tayin edilmiyor. Burada sorunlar var, Türk dostlarımız ticari gerekçelerle bir takım formatlar üzerinde duruyor, Gazprom farklı çözümler sunuyor. Fakat her şeye rağmen çözümler bulunacak. Onları arayıp bulacağız, çünkü Türkiye pazarına değer veriyoruz" diye konuşmuştu.
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