Rus uzman: Erdoğan, S-400'ler konusunda ABD'nin emirlerine göre hareket etmek yerine ulusal çıkarlarının peşinden gidiyor

Sputnik'e demeç veren Baranets, ABD'nin Mısır'a Rus Su-35 uçaklarının olası sevkiyatı nedeniyle yaptırım tehdidinde bulunmasını yorumladı.
ABD'nin son yıllarda uluslararası silah pazarında saygıdeğer bir rakipten ziyade bir haydut gibi davrandığını belirten Baranets, Washington'un Rus silahı alan ülkelere doğrudan tehditler yönelttiğine dikkat çekti.
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NE OLMUŞTU?
Rus Kommersant gazetesi, savunma sanayiinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Moskova ve Kahire'nin Mısır Hava Kuvvetleri'nin eski MiG-21 ve J-7 avcı uçaklarının yerinde kullanılması planlanan 20'nin üzerinde Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşma imzaladıklarını yazmıştı.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Washington'dan üst düzey bir kaynak, Rus silahı alacak ülkelerin bunun sonuçlarını göz ardı etmemesi gerektiğini belirtmişti.
ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası'na (CAATSA) atıfta bulunan kaynak "Çin, Hindistan ve NATO üyesi Türkiye ile böyle bir durumla karşı karşıyayız. ABD ile askeri alanda ilişkiler geliştirmek ve bu ilişkileri arttırmak isteyen ülkeleri bu yasaya çok ciddi yaklaşmaya çağırırız" demişti.
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