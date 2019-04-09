Rus uzman: Erdoğan, S-400'ler konusunda ABD'nin emirlerine göre hareket etmek yerine ulusal çıkarlarının peşinden gidiyor

Komsomolskaya Pravda gazetesinin köşe yazarı emekli Albay Viktor Baranets, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400'ler konusunda ABD'nin emirlerine göre hareket etmek yerine ulusal çıkarlarının peşinden gittiği ifade etti.

Sputnik'e demeç veren Baranets, ABD'nin Mısır'a Rus Su-35 uçaklarının olası sevkiyatı nedeniyle yaptırım tehdidinde bulunmasını yorumladı.

ABD'nin son yıllarda uluslararası silah pazarında saygıdeğer bir rakipten ziyade bir haydut gibi davrandığını belirten Baranets, Washington'un Rus silahı alan ülkelere doğrudan tehditler yönelttiğine dikkat çekti.

'ERDOĞAN'IN S-400'LER KONUSUNDAKİ TUTUMU SAYGIYI HAK EDİYOR'

Bu bağlamda Erdoğan'ı örnek gösteren ve Cumhurbaşkanı'nın Washington'un tüm tehditlerine rağmen S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasından vazgeçmemesinin saygıyı hak ettiğini kaydeden Rus uzman, "Erdoğan, ABD'nin emirlerine göre hareket etmek yerine öncelikle ulusal çıkarlarını düşünen bir lider" dedi.

'MISIR, RUSYA'YLA YAPTIĞI ANLAŞMALARIN BOZULMASINA İZİN VERMEZ'

Şimdi benzer tehditlerin Mısır'a yöneltildiğini ve Kahire'nin de öncelikle ulusal çıkarlarını düşüneceğini söyleyen Baranets, "Rusya ve Mısır arasındaki askeri ve teknik ilişkiler son yıllarda ciddi şekilde gelişti. Mısır, en iyi Rus silahlarını alıyor, Rusya'yla ortak tatbikatlar düzenliyor ve Türkiye gibi ulusal çıkarlarına öncelik veriyor. Kahire'nin Moskova'yla yaptığı onlarca yeni silah anlaşmasının bozulmasına izin vereceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rus Kommersant gazetesi, savunma sanayiinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Moskova ve Kahire'nin Mısır Hava Kuvvetleri'nin eski MiG-21 ve J-7 avcı uçaklarının yerinde kullanılması planlanan 20'nin üzerinde Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşma imzaladıklarını yazmıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Washington'dan üst düzey bir kaynak, Rus silahı alacak ülkelerin bunun sonuçlarını göz ardı etmemesi gerektiğini belirtmişti.

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası'na (CAATSA) atıfta bulunan kaynak "Çin, Hindistan ve NATO üyesi Türkiye ile böyle bir durumla karşı karşıyayız. ABD ile askeri alanda ilişkiler geliştirmek ve bu ilişkileri arttırmak isteyen ülkeleri bu yasaya çok ciddi yaklaşmaya çağırırız" demişti.