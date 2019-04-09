Kayıt
19:01 09 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan

    'Türkiye ve Rusya, ABD’nin baskısına rağmen işbirliğine devam etmeye hazır'

    © Sputnik /
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 15

    Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’da dün yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Rus vekil Sergey Jeleznyak, toplantı sonuçlarının, ABD’nin baskısına rağmen tarafların karşılıklı anlayışını ve birlikte çalışma konusunda istekli olduklarını ortaya koyduğunu belirtti.

    Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Putin ve Erdoğan’dan 3. Zirve: Türkiye - Rusya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı
    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Rusya ve Türkiye liderlerinin gerçekleştirdikleri çalışma toplantısında varılan ikili anlaşmaların, iki ülkenin yeni alanlardaki iş atmosferinin iyileşmesine, ekonomik yatırımların artmasına ve terör tehdidine karşı koymak da dâhil olmak üzere uluslararası arenada ortak eylemlerin koordinasyonuna olumlu etki yapmasına imkân tanıdığına dikkat çekti.

    İki liderin yaptığı görüşme sonuçlarının ‘elverişsiz dış ortama rağmen tarafların karşılıklı anlayışını ve yapıcı bir etkileşim konusunda istekli olduklarını ortaya koyduğunu' söyleyen Jeleznyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "ABD ültimatom dilinde Moskova ve Ankara'nın ikili diyaloğunu engellemeye çalışıyor. Bizim uluslararası, ekonomi, enerji alanlarında ve elbette ki askeri teknik alanda yaptığımız stratejik işbirliği, Washington'un sinirlerini bozduğu açıkça görülüyor. Rusya ve Türkiye başkanları, dış baskılara rağmen ülkelerimizin kendi ulusal çıkar ve görevleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini net bir şekilde ortaya koydu."

    Rusya ve Türkiye'nin bölgelerarası ortaklığın geliştirilmesi, karşılıklı yatırımlar, ticaret, küresel enerji projeleri, insani paylaşımlar gibi geleceğe dönük işbirliği beklentilerinin olduğunu ifade eden Jeleznyak, şöyle devam etti:

    Rusya- Türkiye- Bayrak
    © AA /
    Rusya ve Türkiye’den sağlık merkezlerinin ortak inşaatına ilişkin anlaşma
    "Toplantıda başkanların Suriye çözümündeki eylemleri koordine etme kararları, Suriye'nin en kısa zamanda terörist grupların kalıntılarından kurtarılması ve barışçıl yaşama geçmesi için büyük önem taşıyor. Eğer Batı'nın yıkıcı güçleri teröristlerle flört etmeseydi ve Suriye halkına karşı provokasyonları finanse etmeseydi, terör tehdidi çoktan ortadan kalkmış olacaktı."

    ABD'li askerlerin Suriye'den çekilmesi yönündeki açıklamaların somut adımlarla doğrulanmadığına ve bunun ABD'nin bölgeyi kontrol altında tutmaya devam edeceğini gösterdiğine dikkat çeken Rus vekil, "Rusya ve Türkiye, ABD'nin Suriye'deki eylemlerini dikkatle takip ettiklerini de kaydetti" diye konuştu.

    Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    ‘Türkiye ve Rusya 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine 5 yıl içinde ulaşabilir’
    ‘Rusya ve Türkiye başkanlarının Suriye sorunlarıyla ilgili aktif diyaloğunun Ortadoğu'daki gerilimin düşürülmesine duyulan ortak ilgiyi ortaya koyduğunu' söyleyen Jeleznyak, toplantı sonuçlarının Türkiye ve Rusya'nın Suriye ile etkileşimde Astana ve Soçi formatlarını geliştirerek Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde hareket etmeye devam edeceklerini bir kez daha gösterdiğini vurguladı:

    "Türk meslektaşlarla birlikte teröristlerin nihai olarak imha edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve devlet kimliğinin koşulsuz olarak korunması için çaba göstereceğiz, ülkenin yeniden kalkınmasına ve sığınmacıların evlerine dönmelerine katkı sağlayacağız, ayrıca anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışması için gerekli koşulları sağlayacağız."

    Etiketler:
    yaptırım, anlaşma, enerji, ticaret, işbirliği, tehdit, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, ABD, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Karelya'daki Kiji Müzesi
    Karelya’nın 'kültür incisi': Kiji Açık Hava Müzesi
    Karikatür
    ABD, İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladı
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet