'Türkiye ve Rusya, ABD’nin baskısına rağmen işbirliğine devam etmeye hazır'

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’da dün yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Rus vekil Sergey Jeleznyak, toplantı sonuçlarının, ABD’nin baskısına rağmen tarafların karşılıklı anlayışını ve birlikte çalışma konusunda istekli olduklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Rusya ve Türkiye liderlerinin gerçekleştirdikleri çalışma toplantısında varılan ikili anlaşmaların, iki ülkenin yeni alanlardaki iş atmosferinin iyileşmesine, ekonomik yatırımların artmasına ve terör tehdidine karşı koymak da dâhil olmak üzere uluslararası arenada ortak eylemlerin koordinasyonuna olumlu etki yapmasına imkân tanıdığına dikkat çekti.

İki liderin yaptığı görüşme sonuçlarının ‘elverişsiz dış ortama rağmen tarafların karşılıklı anlayışını ve yapıcı bir etkileşim konusunda istekli olduklarını ortaya koyduğunu' söyleyen Jeleznyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ültimatom dilinde Moskova ve Ankara'nın ikili diyaloğunu engellemeye çalışıyor. Bizim uluslararası, ekonomi, enerji alanlarında ve elbette ki askeri teknik alanda yaptığımız stratejik işbirliği, Washington'un sinirlerini bozduğu açıkça görülüyor. Rusya ve Türkiye başkanları, dış baskılara rağmen ülkelerimizin kendi ulusal çıkar ve görevleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini net bir şekilde ortaya koydu."

Rusya ve Türkiye'nin bölgelerarası ortaklığın geliştirilmesi, karşılıklı yatırımlar, ticaret, küresel enerji projeleri, insani paylaşımlar gibi geleceğe dönük işbirliği beklentilerinin olduğunu ifade eden Jeleznyak, şöyle devam etti:

"Toplantıda başkanların Suriye çözümündeki eylemleri koordine etme kararları, Suriye'nin en kısa zamanda terörist grupların kalıntılarından kurtarılması ve barışçıl yaşama geçmesi için büyük önem taşıyor. Eğer Batı'nın yıkıcı güçleri teröristlerle flört etmeseydi ve Suriye halkına karşı provokasyonları finanse etmeseydi, terör tehdidi çoktan ortadan kalkmış olacaktı."

ABD'li askerlerin Suriye'den çekilmesi yönündeki açıklamaların somut adımlarla doğrulanmadığına ve bunun ABD'nin bölgeyi kontrol altında tutmaya devam edeceğini gösterdiğine dikkat çeken Rus vekil, "Rusya ve Türkiye, ABD'nin Suriye'deki eylemlerini dikkatle takip ettiklerini de kaydetti" diye konuştu.

‘Rusya ve Türkiye başkanlarının Suriye sorunlarıyla ilgili aktif diyaloğunun Ortadoğu'daki gerilimin düşürülmesine duyulan ortak ilgiyi ortaya koyduğunu' söyleyen Jeleznyak, toplantı sonuçlarının Türkiye ve Rusya'nın Suriye ile etkileşimde Astana ve Soçi formatlarını geliştirerek Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde hareket etmeye devam edeceklerini bir kez daha gösterdiğini vurguladı:

"Türk meslektaşlarla birlikte teröristlerin nihai olarak imha edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve devlet kimliğinin koşulsuz olarak korunması için çaba göstereceğiz, ülkenin yeniden kalkınmasına ve sığınmacıların evlerine dönmelerine katkı sağlayacağız, ayrıca anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışması için gerekli koşulları sağlayacağız."