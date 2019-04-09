'Türkiye ve Rusya, ABD’nin baskısına rağmen işbirliğine devam etmeye hazır'

İki liderin yaptığı görüşme sonuçlarının ‘elverişsiz dış ortama rağmen tarafların karşılıklı anlayışını ve yapıcı bir etkileşim konusunda istekli olduklarını ortaya koyduğunu' söyleyen Jeleznyak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD ültimatom dilinde Moskova ve Ankara'nın ikili diyaloğunu engellemeye çalışıyor. Bizim uluslararası, ekonomi, enerji alanlarında ve elbette ki askeri teknik alanda yaptığımız stratejik işbirliği, Washington'un sinirlerini bozduğu açıkça görülüyor. Rusya ve Türkiye başkanları, dış baskılara rağmen ülkelerimizin kendi ulusal çıkar ve görevleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini net bir şekilde ortaya koydu."
Rusya ve Türkiye'nin bölgelerarası ortaklığın geliştirilmesi, karşılıklı yatırımlar, ticaret, küresel enerji projeleri, insani paylaşımlar gibi geleceğe dönük işbirliği beklentilerinin olduğunu ifade eden Jeleznyak, şöyle devam etti:
ABD'li askerlerin Suriye'den çekilmesi yönündeki açıklamaların somut adımlarla doğrulanmadığına ve bunun ABD'nin bölgeyi kontrol altında tutmaya devam edeceğini gösterdiğine dikkat çeken Rus vekil, "Rusya ve Türkiye, ABD'nin Suriye'deki eylemlerini dikkatle takip ettiklerini de kaydetti" diye konuştu.
"Türk meslektaşlarla birlikte teröristlerin nihai olarak imha edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve devlet kimliğinin koşulsuz olarak korunması için çaba göstereceğiz, ülkenin yeniden kalkınmasına ve sığınmacıların evlerine dönmelerine katkı sağlayacağız, ayrıca anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışması için gerekli koşulları sağlayacağız."
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