Alman basını: Erdoğan Moskova’da ABD’yi ‘azami ölçüde kışkırttı’

Alman N-TV televizyonu, ABD’den gelen sert eleştirilere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova’da Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemlerinin alımından vazgeçmek niyetinde olmadığını net bir şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.

© AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs ABD Senatosu'ndan tehdit: Türkiye, ABD ile Rusya arasında seçim yapacak, başka yolu yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da dün yaptıkları görüşmeyi değerlendiren N-TV'nin haberinde, Türkiye'nin NATO bünyesindeki ortaklarının ‘kafalarını karıştırmaya' devam ettiği, Türk ve Rus liderlerin yaptıkları görüşme sonrasında Ankara'nın NATO'daki ortaklarından ‘daha da uzaklaştığı' kaydedildi.

Haberde ayrıca ABD tarafından gelen sert eleştirilere rağmen Erdoğan'ın Moskova'daki ortak basın toplantısında Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin alımından vazgeçmek niyetinde olmadığını net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Erdoğan'ın bunun da ötesine geçerek Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinde Türk ordusunun Suriye'de planladığı harekâtı da ele aldığını aktaran N-TV, bu adımın ‘ABD'yi azami ölçüde kışkırttığını' ifade etti.

Habere göre Rusya lideri Vladimir Putin ise Ankara'ya Rus S-400 sistemlerinin teslimatının Moskova'nın önceliklerinden biri olduğunu belirtti ve ayrıca iki ülkenin askeri-teknik alanda daha sıkı işbirliği yapmasından yana olduğunu söyleyerek, ‘önemli bir görev' nitelemesinde bulundu.

N-TV muhabiri, modern Rus askeri araçların teslimi konusunda ise Putin'in ayrıntılara yer vermeyerek S-400'lerin yanı sıra iki ülke arasında daha birçok ‘çok umut vat edici' projelerden söz ettiğini de vurguladı.