Rus uzman: Türkiye'ye S-400 sevkiyatının öne çekilmesi, ABD'ye yönelik mesaj olur

© AA / Metin Aktas Erdoğan: S-400 füze savunma sisteminin teslimi öne çekilebilir

Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü Başkanı Andrey Koşkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "S-400 füze savunma sisteminin Temmuz'da teslimi söz konusu idi, belki öne de çekilebilir" açıklamasını Sputnik için değerlendirdi.

Ankara ve Moskova ile Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkilerin S-400 sevkiyatı da dahil birçok konuyu optimize etmeye imkan sunduğuna inandığını söyleyen Koşkin, "ABD Türkiye'ye S-400'ler konusunda baskı uygularken teslimat süresinin öne çekilmesi; ABD, NATO ve tüm dünyaya yönelik 'Türkiye'nin Rusya nezdindekiler de dahil tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin ve ABD'nin Türkiye'nin faaliyetleri açısından bir kriter olmadığının' mesajı olacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİK ÇİZGİSİ RUSYA VE İRAN'LA KESİŞİYOR'

Türkiye'nin özgür bir ülke olduğuna ve dış politikada kendi çizgisinde ilerlediğine de dikkat çeken Koşkin, bu çizginin Rusya, İran ve diğer müttefiklerle kesiştiğini vurguladı.

Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Nereye gidersek gidelim herkes S-400'ü soruyor. Dışişleri Bakanımıza, diğer bakanlarımıza her yerde S-400 soruluyor; ‘alıyor musunuz almıyor musunuz, niye almıyorsunuz, vazgeçin, bırakın falan.' Bizler de ‘bu bizim bitmiş bir işimiz, her şeyimiz tamam' diyerek cevap veriyoruz. S-400 füze savunma sisteminin Temmuz'da teslimi söz konusu idi, belki öne de çekilebilir" demişti.