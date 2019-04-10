Contra Magazin: Erdoğan, ABD için Ortadoğu’da yeni bir savaşın ‘davetiyesi’

Avusturya merkezli Contra Magazin dergisi, Beyaz Saray’daki yeni muhafazakârların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ortadoğu’da yeni büyük çapta bir savaşın ‘davetiyesi’ olarak gördüklerini yazdı. Dergiye göre, bu nedenle Erdoğan’ı hata yapması ve böylece bölgenin kaosa sürüklenmesi için provokasyon girişimlerinde bulunuyorlar.

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Contra Magazin’deki Marko Maier imzalı makaleye göre, Washington’daki yeni muhafazakârlar Erdoğan’ı Ortadoğu’da yeni büyük çapta bir savaşın ‘davetiyesi’ olarak görüyor ve bu amaçla onu Ortadoğu’yu yeniden kaosa sürükleyecek bir hata yapması için provoke ediyor.

ABD güçlerinin bölgedeki askeri varlığını açıklayabilecek tek gerekçenin bu olduğunu belirten Maier, Türk askerlerinin şu anda Türkiye’nin güneyinde gruplandığını ve Suriye’nin kuzeyinde taarruza geçmek için talimat beklediklerine dikkat çekti.

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Maier “Ankara’nın, Suriye’nin kuzeyinde askeri operasyona başlaması halinde, Kürtlere destek veren ABD özel kuvvetleri ateş hattına girer. Bu durum ABD askerleri arasındaki kayıp sayısının kayda değer ölçüde artmasına yol açar. Türkiye’nin operasyonu sırasında ABD askerlerinin ölmesi ve yaralanması halinde, Washington da benzer biçimde yanıt verir ve belki de iki NATO üyesi ülkesi arasında felaket niteliğinde bir çatışmaya yol açar. Bu nedenle Türkiye ile ABD arasındaki askeri çatışma çıkması ihtimali, hiçbir zaman bugünkü kadar yüksek olmamıştı” değerlendirmesini yaptı.

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Maier, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi yeni muhafazakârların gerçek amaçlarının ne olduğu ve durumu neden tırmandırmaya çalıştığına değindi.

Maier şu ifadeleri kullandı: “Daha fazla askeri çatışma oluşturarak, daha fazla ABD askeri ve silahına ihtiyaç duyulsun istiyorlar. ABD Başkanı Donald Trump’ı oyunda her şeyini koymaya ve bölgede hakimiyet için mücadeleye zorlayacak daha geniş çapta bir savaş istiyorlar. ABD’li askerlerin, zafer kazanmanın mümkün olmadığı, yıllar süren ve Lübnan, Türkiye ve İran’ı da kapsayan bir savaşa girmesini istiyorlar. Washington’ın Ortadoğu haritasını düşman sayısının azalacağı ve İsrail’in güçleneceği şekilde yeniden biçimlendirmesini istiyorlar. Daha fazla ateş, daha fazla kanlı politika, daha fazla çatışma istiyorlar.”