'S-400, Erdoğan için en önemli karar'

'BASKILARA RAĞMEN KARARININ ARKASINDA DURACAK'
Asafov, Erdoğan'ın baskılara rağmen S-400 kararının arkasında duracağını da kaydetti. Bu arada Asafaov'a göre ABD, S-400'lerin Patriot sistemlerinden üstün olduğunu halihazırda kabul etti.
'ABD REKABET EDEMEYECEĞİNİ ANLADIĞI İÇİN FARKLI YOLLARA BAŞVURUYOR'
KREMLİN'DEN ERDOĞAN'IN DURUŞUNA DESTEK GELMİŞTİ
ABD'nin Türkiye'ye benzeri görülmemiş baskı yaptığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu baskıya karşı sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.
Peskov, "Prensipte egemen olarak, bağımsız bir şekilde hareket edebilen ülkelerin sayısı parmakla sayılacak kadar az. Rusya da, Türkiye de bu ülkeler kategorisinde yer alıyor. Gerçekten de benzeri görülmemiş bir baskı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeterince sıkı ve otoriter duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuşmuştu.
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