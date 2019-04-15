'S-400, Erdoğan için en önemli karar'

Rus uzman Asafov, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için en önemli karar olduğunu söyledi.

Russia Today'e (RT) konuşan Rus siyaset uzmanı Aleksandr Asafov, "Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bazı şikayetleri var ve muhtemelen bunlar giderilmeyecek. Bu nedenle Erdoğan'ın Rus sistemlerinin alımı, sadece Türkiye'nin savunma sanayiini kalkındırmaya yönelik değil, bölgesel üstünlük sağlamaya yönelik de bir yatırım niteliğinde" dedi.

'BASKILARA RAĞMEN KARARININ ARKASINDA DURACAK'

Asafov, Erdoğan'ın baskılara rağmen S-400 kararının arkasında duracağını da kaydetti. Bu arada Asafaov'a göre ABD, S-400'lerin Patriot sistemlerinden üstün olduğunu halihazırda kabul etti.

'ABD REKABET EDEMEYECEĞİNİ ANLADIĞI İÇİN FARKLI YOLLARA BAŞVURUYOR'

Rus uzman, "ABD'liler, Patriot'ların rekabet edemeyeceğini, zira eski bir teknoloji olduğunu kabul ediyor. Bundan dolayı Washington, baskı için farklı yöntemler kullanacak. Eğer dünyadaki durum çok ciddi şekilde değişmezse, Ankara'nın bu tutumunda değişiklik olmaz" ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN ERDOĞAN'IN DURUŞUNA DESTEK GELMİŞTİ

ABD'nin Türkiye'ye benzeri görülmemiş baskı yaptığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu baskıya karşı sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Peskov, "Prensipte egemen olarak, bağımsız bir şekilde hareket edebilen ülkelerin sayısı parmakla sayılacak kadar az. Rusya da, Türkiye de bu ülkeler kategorisinde yer alıyor. Gerçekten de benzeri görülmemiş bir baskı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeterince sıkı ve otoriter duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuşmuştu.