Rus uzman: S-400 yüzünden Türkiye ile ilişkilerinin kopması ABD’nin lehine değil

Zverev, S-400 nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlikten söz edilebileceğini, ancak uzun vadeli bir çıkarım yapılması için erken olduğunu söyledi.
Zverev “Türkiye’nin NATO’nun stratejik bir partneri olduğunu anlamak gerek, yani iki ülke arasındaki ilişkilerin kopması ABD’nin lehine değil. Ayrıca Türkiye’nin alternatifi var. ABD F-35’leri vermezse, Rusya’dan benzer uçakları alabilir. İki taraf arasında bir gerginlik var, ancak bundan fazlasını söylemezdim” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın çok öngörülemez biri olduğunu belirten Zverev “Bugün başka yarın başka konuşuyor. Bazen söyledikleri birbiriyle çelişiyor. Bu nedenle önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.
‘KİMSENİN ABD’NİN İZNİNE İHTİYACI YOK’
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmeye dair bir açıklama yapan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını ilettiğini söylemişti. Albayrak, Trump ile S-400 konusunu da konuştuklarını belirterek ve "S-400 ile alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinledi" demişti.
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