'ABD, Patriot'ların bağımsızlık güvencesi olduğu konusunda Türkiye'yi ikna edemedi'

“Erdoğan, yürüttüğü politikayla adım adım ABD’ye bağımsızlığını sergiliyor. Birçok ABD gazetesi, Türkiye’nin kendi yolunda yürümeye devam edemeyeceğini ve yakında ABD’nin sunacağı cazip tekliflere karşı koyamayacağını yazmıştı. ABD, sert suçlama söylemini bırakıp klasik havuç politikasına geçti.”
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın ekonomiden çok iyi anladığını söyleyen Rus uzman, “Shanahan büyük oranda asker değil iş adamı. Bu yüzden şimdi bir nevi politik yumuşamanın sinyalini veren yeni bir görüşme turu başladı. ABD, bundan finansal yarar sağlamak istiyor” ifadelerini kullandı.
“Tüm teknik ve taktik özelliklere göre bizim S-400’ler, ABD’nin teklif ettiği sistemlerden üstün. Bu mesele artık askeri değil, daha ziyade politik: Türkiye, ABD ile ‘müşteri-patron’ ilkesine dayanan eski ilişkileri canlandırmak isteyecek mi?”
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