'ABD, Patriot'ların bağımsızlık güvencesi olduğu konusunda Türkiye'yi ikna edemedi'

Rusya Askeri Bilimler Akademisi’nden uzman Sergey Sudakov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, ABD’nin hava ve füze savunma sistemine ilişkin yeni bir teklif sunduğu açıklamasını değerlendirdi.

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Sudakov, ABD’nin, Türkiye’ye sürekli kontrol ve baskı şansını kaybettiğinin farkında olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Erdoğan, yürüttüğü politikayla adım adım ABD’ye bağımsızlığını sergiliyor. Birçok ABD gazetesi, Türkiye’nin kendi yolunda yürümeye devam edemeyeceğini ve yakında ABD’nin sunacağı cazip tekliflere karşı koyamayacağını yazmıştı. ABD, sert suçlama söylemini bırakıp klasik havuç politikasına geçti.”

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın ekonomiden çok iyi anladığını söyleyen Rus uzman, “Shanahan büyük oranda asker değil iş adamı. Bu yüzden şimdi bir nevi politik yumuşamanın sinyalini veren yeni bir görüşme turu başladı. ABD, bundan finansal yarar sağlamak istiyor” ifadelerini kullandı.

Washington’un, ABD yapımı hava ve füze savunma sistemlerine sahip olmanın güvenlik ve bağımsızlık garantisi olduğu yönünde Ankara’yı ikna edemediğini kaydeden Sudakov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm teknik ve taktik özelliklere göre bizim S-400’ler, ABD’nin teklif ettiği sistemlerden üstün. Bu mesele artık askeri değil, daha ziyade politik: Türkiye, ABD ile ‘müşteri-patron’ ilkesine dayanan eski ilişkileri canlandırmak isteyecek mi?”