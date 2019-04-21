Habertürk yazarı Turgut: Amerika'nın istihbarat camiası 48 saattir Ankara’ya odaklanmış durumda

Habertürk yazarı Serdar Turgut'un bugünkü 'Amerika'nın tüm istihbarat camiası Ankara'daki bu görüşmeye odaklandı' başlıklı yazısı şöyle:

"Amerika’nın birçok değişik birime dağılmış ve hayli de büyük olan istihbarat camiası 48 saattir Ankara’ya odaklanmış durumda. Tüm casusluk camiası İran Dışişleri Bakanı (Muhammed Cevad) Zarif’in Ankara’yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’a verdiği söylenen raporun peşinde.

Bilindiği gibi Zarif Şam’da Beşar Esad ile yaptığı uzun görüşmenin sonrasında Ankara’ya gelmiş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısında, Esad ile yaptığı uzun görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir rapor sunacağını söylemişti.

İSTİHBARAT CAMİASINDA ÜST DÜZEY ALARM

© AP Photo / Vahid Salemi İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Şam'a ziyaret

Bunun bilgisi Washington’a ulaşır ulaşmaz tüm istihbarat camiasının tam anlamıyla üst düzeyde alarma geçmiş olduğunu söyleyebilirim. Tüm yönetim birimleri Astana sürecinde ortak çalışmakta olan İran ile Türkiye’nin Suriye konusunda neleri konuştuklarını ve Esad ile yapılan konuşmanın içeriğini merak ediyorlar. Meselenin Suriye ile ilgili olduğu kesin de Amerikan tarafı Rusya’nın bilgileri kendisinden önce alacağına emin. Bu yüzden burada rahatsızlık had safhaya ulaşmış durumda.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA NELER OLACAK

© AA / Gökhan Balcı Kalın: Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge Türkiye kontrolünde olmalı

Buradaki yetkililer özellikle Fırat’ın doğusu ile ilgili yeni bir kararın alınıp alınmadığını ve alındıysa da bunun işbirliği yapmakta oldukları YPG/PYD gücünü nasıl etkileyeceğini merak ediyorlar.

Anlayacağınız Suriye’de yeni gelişmelerin olmasının tam eşiğinde Ankara’nın yaptığı bu manevra Amerika’yı tamamen rahatsız etti ve hazırlıksız yakaladı.

MOSSAD'DAN YARDIM İHTİMALİ

Bazı kaynaklarım Amerika’nın bu konu hakkında bilgi almak için İran’daki Mossad varlığından yardım isteyebileceğine dikkat çekiyorlar. Aynı kaynaklar yapılan temaslar üst düzey koruma altında olduğundan NSA’in elinde konuyla ilgili yeterli bilgi olmayabileceğini de söylediler. NSA Amerika’nın elektronik dinelmelerini yapmakta olan National Security Agency.

Anladığım kadarıyla Amerika şu anda bilgi toplama faaliyetini sündürürken bir yandan da Ankara’dan gelebilecek sürpriz bir adım için hazırlıklarını da sürdürüyor."