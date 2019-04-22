Rus uzman: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

ABD’li senatör Bob Menendez’in S-400 füze savunma sistemlerini satın alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı ve F-35 uçaklarının teslim edilmeyeceği yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus askeri uzman Aleksey Podberezkin, S-400’lerin Türkiye için sadece bir tür silah olmayıp, ülkenin güvenliği ile eşanlamlı olduğunu belirtti.

ABD’li demokrat senatör Bob Menendez, Türkiye’nin hem F-35 hem de S-400'ü aynı anda alma şansı olmadığını söyledi. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan Menendez, “Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 füze savunma sistemlerini satın almada ısrar edip, satışı ve kurulumu tamamlarsa, ilk başta (Kongre’ye) sunmuş olduğum yasa tasarısı bazında yaptırım uygulanacak. Bu durumda olası yaptırımlar değil, zorunlu yaptırımlar söz konusu olacak. Biz bunu istemiyoruz ve Türkiye’ye farklı alternatifler önerdik. S-400 sistemi, NATO’nun mimarisi ile bağdaşmıyor” ifadelerini kullandı.

Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nin Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi’nin direktörü olan Dr. Aleksey Podberezkin, Radyo Sputnik’e verdiği demeçte durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Amerikalıların Türkiye’ye ekonomik ya da mali yaptırım uygulayacaklarını sanmıyorum, fakat uyarı olarak Türkiye ile askeri işbirliğini gerçekten de kısıtlayabileceklerini tahmin ediyorum. Buna Türkiye’den verilebilecek yanıta gelince, burada sübjektif faktörlerin rolünün muazzam olacağını düşünüyorum. Erdoğan ilkesel olarak Amerikan yaptırımlarına karşılık verebilir. Erdoğan’ın baskıya karşı geri adım atmayacağını düşünüyorum” diyen Podberezkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hava savunma sistemleri, özellikle de S-400’ler gibi güçlü sistemler sadece bir tür silah olmayıp, devletin güvenliği ile eşanlamlılar. Bu tür sistemlere sahip olmak aslında devletin askeri-siyasi açıdan tamamen bağımsız olması anlamına geliyor. Ve bu faktörün, Türkiye’de iktidarda olan elit kesime de muazzam etkisi olacak.”