Haaretz: Poroşenko’nun sonunu Rus votkası getirdi

Haaretz için kaleme aldığı köşe yazısında, Poroşenko’nun, Ukrayna’nın en önemli sorunları olan yolsuzluk, zayıf ekonomi ve Donbass’taki çatışmalar konusunda hiçbir başarı sağlayamadığını belirten Preffer, “Bu sorunların birinde bile ciddi bir ilerleme kaydedememesi seçmenlerin göz yumamadığı bir gerçeği daha da belirginleştirdi: Ukraynalıların yerli marketlerden çok sevdikleri Rus votkasını artık alamıyor olmasında onun (Poroşenko) da payı vardı. İşte bunların hepsi Poroşenko’nun devlet başkanlığının sonunu getirdi” dedi.

‘BİRLEŞTİRİCİ VE LEKESİZ’ BİR FİGÜR

Bunun yanında Preffer, Poroşenko’nun rakibi Vladimir Zelenskiy’nin elindeki en iyi kozun ‘birleştirici ve lekesiz’ bir figür olması olduğunu da belirtti. Ancak söz konusu avantajın her an yitirilebileceğini de ekledi.

‘SADECE POROŞENKO’NUN DEĞİL, TIMOŞENKO VE DÖNEMİNİN TÜM UKRAYNALI SİYASETÇİLERİNİN SONU’

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Ukrayna'da sandıktan açık ara farkla komedyen Zelenskiy çıktı

Seçimin sonuçlarının yalnızca Poroşenko’nun değil, eski başbakan Yulia Timoşenko ve döneminin tüm Ukraynalı siyasetçilerinin yenilgisi olduğunu vurgulayan Preffer, “Yerlerine, siyasete tamamen yeni olan biri geldi. Zira bu göreve uygun yegâne vasfı, ‘Halkın Hizmetkârı’ isimli meşhur komedi programında bir devlet başkanını canlandırıyor olmasıydı. İnsanlara bu göreve uygun biri gibi göründü” dedi.

Ukrayna başkanlık seçimlerinin ikinci turu 21 Nisan’da düzenlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 99’unun sayımı tamamlandığında Zelenskiy’nin yüzde 73.21 oyla seçimin galibi olduğu, Poroşenko’nun ise yüzde 24.46 oyla hezimete uğradığı görüldü.

Ukrayna hükümeti, Ocak 2016’nın başlarında Rusya’dan belirli ürünlerin ithal edilmesini yasaklamıştı. Söz konusu ürünlerin sayısı başta 43 iken, sonradan listeye 70 mal daha eklenmişti. Votka, et, peynir, çikolata, bira, sigara, kedi ve köpek mamaları da söz konusu yasaklı listeye dâhildi.