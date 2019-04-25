Rus uzman, Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal saldırı mizansenleri anlattı

OPCW raporunda sıkça doğrulanmayan bilgilerin kullanıldığını kaydeden Grigoryev, “Kuşku uyandıran tanıklar kullanıldı, kimyasal saldırıda öldüğü iddia edilen kişilerin otopsisi yapılmadı, bilgi veren uzmanların isimleri gizlendi, ölülerin kimlikleri bile tespit edilemedi ve sayıları tespit edilemedi. Görüntülerdeki cesetlerin hali, OPCW’nin klor kullanıldığı sonuçlarına ters” ifadelerini kullandı.
Birçok görgü tanığının, sahte kimyasal saldırıların, Beyaz Miğferler faaliyetinin sürekli unsuru olduğunu doğruladığını aktaran Grigoryev, OPCW’nin kendisinin bile Beyaz Miğferler’in hastanedeki olayla ilgili sunduğu verilerin sahte olduğunu tespit ettiğinin altını çizdi.
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