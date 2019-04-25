Rus uzman, Suriye’nin Duma kentindeki kimyasal saldırı mizansenleri anlattı

Suriye’de bağımsız araştırma gerçekleştiren Demokrasi Sorunlarını Araştırma Vakfı Direktörü Maksim Grigoryev, Duma kenti sakinleri ile Beyaz Miğferler örgütünün birkaç üyesinin, kimyasal saldırıların mizansen olduğunu teyit ettiklerini söyledi.

© REUTERS / Stephanie Keith Rusya: Beyaz Miğferler Suriye’de yeni kimyasal provokasyonlar hazırlıyor

Birleşmiş Milletler’deki açık oturumda konuşan Grigoryev, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) raporu için bağımsız araştırma gerçekleştirdik. Duma’dan 15 görgü tanığının ve Beyaz Miğferler’in 40 üyesinin ifadesini aldık. Beyaz Miğferler üyeleri bize sahte sahneleri nasıl çektiklerini anlattı” dedi.

OPCW raporunda sıkça doğrulanmayan bilgilerin kullanıldığını kaydeden Grigoryev, “Kuşku uyandıran tanıklar kullanıldı, kimyasal saldırıda öldüğü iddia edilen kişilerin otopsisi yapılmadı, bilgi veren uzmanların isimleri gizlendi, ölülerin kimlikleri bile tespit edilemedi ve sayıları tespit edilemedi. Görüntülerdeki cesetlerin hali, OPCW’nin klor kullanıldığı sonuçlarına ters” ifadelerini kullandı.

Birçok görgü tanığının, sahte kimyasal saldırıların, Beyaz Miğferler faaliyetinin sürekli unsuru olduğunu doğruladığını aktaran Grigoryev, OPCW’nin kendisinin bile Beyaz Miğferler’in hastanedeki olayla ilgili sunduğu verilerin sahte olduğunu tespit ettiğinin altını çizdi.