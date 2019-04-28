National Interest’ten ABD ile Rusya’yı uzlaştırma planı önerisi

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), ABD’nin Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için Washington ile Moskova arasında geçici bir anlaşma imzalanabileceğini yazdı.

Pekin’e karşı koalisyon oluşturmanın Washington’un çıkarına olduğunu belirten NI, bunun için ‘en iyi ve kolay’ yöntemin ileride kalıcı bir anlaşmanın imzalanması için kapıların açık tutulduğu ‘Modus Vivendi’ olarak bilinen geçici anlaşma olduğunu kaydetti.

‘RUSYA ÇİN’E KIYASLA AVRUPA VE ABD’YLE YAKINLAŞMAYA DAHA MEYİLLİ’

Moskova’nın Avrupa ya da ABD ile çatışmaya ilgi duymadığı ve Batı’nın Rusya’nın sınırına doğru ilerleyişine son vereceğini umduğu ifade edilen yazıda, Rusya’nın tarihi açıdan Çin’e kıyasla Avrupa ve ABD ile yakınlaşmaya daha meyilli olduğu vurgulandı.

‘KIRIM’I TANIMA VE NATO’NUN İLERLEYİŞİNİ DURDURMA KARŞILIĞINDA RUSYA DONBASS’A DESTEĞİNİ KESEBİLİR’

Ancak bu yönde herhangi bir kararın, Batı’nın Kırım’ın bir daha Ukrayna’ya ait olmayacağını itiraf etmesini gerektireceği belirtilen yazıda, ayrıca ABD’nin NATO’nun yayılmasının askıya alınmasını önerebileceği, Rusya’nın ise karşılığında iç çatışmaların devam ettiği Donbass bölgesinin sakinlerine desteği kesebileceği öne sürülürken, aynı zamanda Kiev için Rusya ile barış halinde NATO’ya üye olmamanın, İttifakın üyesi olarak Rusya ile savaş halinde olmaktansa daha karlı bir seçenek olabileceği vurgulandı.

‘TEMASLARDA NORMALLEŞME, ÇEŞİTLİ ALANLARDA İŞBİRLİĞİ OLUR’

NI, Moskova ve Washington arasındaki anlaşmanın tüm ihtilafları sona erdiremeyeceğini, ancak iki ülke arasındaki temasların normalleşeceğini ve dergiye göre hem Rusya’nın, hem de Çin’in diğer komşularının zarar görebileceği Pekin’in giderek büyüyen etkisine karşı koymak ta dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapma olasılıklarının artacağını vurguladı.

‘ABD’NİN RUSYA VE ÇİN LİDERLERİNİN GÖRÜŞMELERİNDEN ENDİŞE ETMESİNE GEREK KALMAZ’

ABD’nin son zamanlarda Rusya ve Çin’in memnuniyetsizliğine yol açabilecek eylemlerinden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getiren NI, bunun yerine ABD’nin başlıca iki rakibine birbirileri ile ilişkileri geliştirmelerine imkan tanımamak için elinden geleni yapması gerektiğinin, öyle bir durumda Washington’un (Rusya lideri) Vladimir Putin ve (Çin lideri) Şi Cinping ile görüştükleri konulardan endişe etmesine de gerek kalmayacağının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, geçen gün Pekin’de bir araya gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin arasındaki görüşmenin ‘çok esaslı’, Putin’in Çin ziyaretininse çok verimli geçtiğini ifade etmişti.