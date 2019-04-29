Rusya, savunma harcamaları alanında 2006'dan beri ilk kez ilk 5'in dışına çıktı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre küresel askeri harcamalar 2018'de yüzde 2.6 artarak 1.8 trilyon dolara ulaştı. Rusya, sıralamada 2006'dan beri ilk kez ilk 5'in dışında kaldı. En yüksek artışı Türkiye kaydetti.

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SIPRI, 'Dünyada Askeri Harcamalardaki Eğilimler 2018' raporunu yayımladı.

2017 yılındaki verilere kıyasla küresel askeri harcamalar 2018'de yüzde 2.6 artarak 1.8 trilyon dolara ulaştı.

HARCAMALARIN YÜZDE 60'INI 5 ÜLKE YAPTI

Rapora göre savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa oldu. ABD savunmaya 649, Çin de 250 milyar dolar ayırırken bu 5 ülke, küresel savunma harcamalarının yüzde 60'ını gerçekleştirdi. En fazla askeri harcama yapan 15 ülke, bu alandaki küresel harcamaların yüzde 81'ini gerçekleştirdi.

RUSYA YÜZDE 3.5 AZALTTI

Rusya ise, 2018'de savunmaya en fazla bütçe ayıran 6. ülke oldu. Rusya'nın savunma harcamaları 2018 yılında yüzde 3.5 azalarak 61.4 milyar dolar oldu.

Suudi Arabistan yüzde 6.5 ve Fransa yüzde 1.4'lük oranlarla askeri harcamalarını azaltan diğer ülkeler oldu.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 24'LE ZİRVEDE

Türkiye'nin askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı.

Son 10 yılda savunmaya ayırdığı bütçeyi yüzde 65 artıran Türkiye, 2018'de savunma için en fazla harcama yapan 15 ülke arasında artış oranı açısından ilk sıraya yerleşti.